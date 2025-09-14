ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）の出演が話題の２８歳女優が、別人のような姿を見せた。

１３日までにインスタグラムを更新し、来年２月から始まる舞台「ピーターとアリス」に出演することを報告。「不思議の国のアリス役を務めます」と伝えた。

ストーリーを紹介。「１９３２年、ロンドンのとある書店で開催された『ルイス・キャロル展』の開幕式で、アリス・リデル・ハーグリーヴス（当時８０歳）とピーター・ルウェリン・デイヴィス（当時３５歳）は出会う。永遠の子どもとして物語に刻まれた２人は、そのとき一体何を語り合ったのか。現実の世界に“ピーター・パン”と“不思議の国のアリス”が現れ、過去と幻想が複雑に交錯してゆく。大人になった２人が辿り着く、人生の終幕とは――」という内容だという。

古川は「それぞれのモデルとなった２人が、『ピーターパン』と『不思議の国のアリス』を通して、どう大人と向き合い、どのようにこの物語と共に生きてきたのか…まだまだ分からないことがたくさんありますが、童話の奥の奥を考えさせられる作品だと思います。アリスのように勇敢に挑もうと思います。お楽しみに！」と意気込んだ。

アリスの姿をアップ。明るめの茶髪はクルクルにカール。頭にはビッグリボンをつけ、妖艶な表情をカメラに向けた。

古川といえば、１２日に放送されたＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）第１２０話に初登場したことが話題に。ヒロイン・のぶ（今田美桜）が自宅の茶室で開く茶教室の生徒・中尾星子役を演じ、１５日から始まる第２５週から本格登場する。