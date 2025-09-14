「ヤクルト２−６ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）

思い出の神宮は、新しい景色を見せてくれた。４年ぶりに帰ってきた場所で、ＤｅＮＡ・竹田祐投手は懸命に腕を振り続けた。６回を５安打１失点で３勝目。「（大学とは）お客さんの数が違う。本当に応援が全然違いました」。大声援に感謝の白星だ。

３点の援護をもらいながら、リズムよく投球した。ピンチを背負いながらも「気持ち負けしなかったのがよかった」と昔から変わらない負けん気の強さが武器だ。味方からの援護に拳を握り、「すごく点を取ってくれたので気持ちよく投げられた」と笑みも浮かんだ。

２週続けてのヤクルト戦先発だった。６日にはプロ初黒星を喫したが、この日の勝因の一つは４番・村上封じ。「ビビっていたら勝負にならない」と真っ向勝負の３三振。同学年の主砲に対して「自分は大学に入って、向こうはプロの世界で戦っていて。その姿を結構見ていた」と刺激を受けて今、同じ舞台に立つ。

明大時代に慣れ親しんだ神宮に、プロ野球選手として刻んだ始まりの１勝。「神宮は成長させてくれたグラウンド。プロになって勝ててよかったです」。逆転２位へ、ルーキーの成長はさらに加速する。