「Ｕ１８Ｗ杯・２次リーグ、日本９−１台湾」（１３日、沖縄セルラースタジアム那覇）

２次リーグ最終戦が行われ、全勝で既に決勝進出を決めていた日本は台湾に９−１で勝利した。阿部葉太外野手（３年・横浜）が初回に先制の適時打を放つなど、２安打１打点で貢献。米国と対戦する１４日の決勝は末吉良丞投手（２年・沖縄尚学）が先発し、全勝での大会２連覇を目指す。

南国の夜風に吹かれ、阿部は二塁上でクールに笑った。頼れる主将が打線に火を付ける一打。１４日のアメリカとの決勝へ、弾みをつけた。

「勝負事なので手を抜くことなく、明日につながるゲームにしようと話していた。早い段階で先制点をとりたかった」

初回に有言実行だ。２死二塁の好機で、追い込まれてからの落ち球を逆方向へ運び、先制の適時打をマーク。左中間手前への打球だったが、快足を飛ばし二塁を陥れた。続く奥村凌の適時二塁打で２点目の生還。直近２試合では相手に先制を許していた中、この日は序盤から主導権を握った。

二回には好機を拡大する右前打を放ち、この回一挙７得点の猛攻に加勢した。１次リーグは出場５試合で２安打のみと低調だったが、２次リーグは全３試合でマルチ安打。「割り切って打席に立つようにしました。結果が出ず考えすぎていたので（２次リーグで）リセットして良い入りができた」と要因を明かした。

結束力が増したチームで過ごすのも残り１試合。「さみしい気持ちはあるんですけど、最高のチームに仕上がったので、全てをぶつけたい」。一丸で全勝での大会連覇をつかみに行く。