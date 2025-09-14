「ボクシング・トリプル世界戦」（１４日、ＩＧアリーナ）

前日計量が１３日、名古屋市の会場で行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は規定を１００グラム下回る５５・２キロ、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝は３００グラムアンダーの５５・０キロで一発クリア。一般公開で１４９２人のファンが目撃する中、名古屋決戦の準備が整った。ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（大橋）はリミットの５３・５キロ、同級１位クリスチャン・メディナ（メキシコ）は５３・４キロでパスし、ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦に臨む同級１位の高田勇仁（ライオンズ）、２位の松本流星（帝拳）はともにリミットを１００グラム下回る４７・５キロでクリアした。

異例の光景に、百戦錬磨のモンスターも思わず「すごいっすね」と驚いた。国内の世界戦では自身初の一般公開で行われた前日計量で、会場のサブアリーナはぎっしりと埋まった。チケット１枚５５００円の有料イベントながら、後楽園ホールのキャパと同等の人数が、ゴングを待ちきれないとばかりに押し寄せた。

主役が登場すると会場のボルテージは最高潮に達し、尚弥もＴシャツを脱いで客席に投げ入れるなど高揚。「すごかった。この人数のお客さんが来てくれて。最初（公開と）聞いた時はどうなることやらと思ったけど（笑）。（気持ちも）いつもとは段違い」。目に見える形での注目と期待の大きさに発奮せずにはいられなかった。

好敵手アフマダリエフの鋼鉄のような筋骨隆々の肉体にもどよめきが起こり、井上は「リカバリーもして（試合当日は）だいぶデカくなってくる」と警戒。フェースオフの際には尚弥から笑顔で握手を求め、約１２秒にらみ合った後、もう一度がっちり握手を交わした。

キャリア最大の強敵と位置づけた大一番に向けて、自身も過去一番という状態をつくりあげた。「この感じは久々。フルトン戦、ネリ戦、あるいはそれ以上。実力的には一番評価しているし、自分のモチベーションも引き立ててくれる。１ラウンドからヒリヒリする展開になる。そこを楽しんでもらいたいし、自分も楽しみたい」。世界が注目する名古屋決戦を前に、怪物は牙を研いだ。