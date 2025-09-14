◆明治安田Ｊ２第２９節 磐田１―０今治（１３日・ヤマハ）

ジュビロ磐田が今治を１―０で下し、２戦ぶりの勝利を飾った。後半１３分にＦＷ渡辺りょう（２８）が相手ＤＦのバックパスを奪って決めると、ＤＦ陣が最後まで集中力を切らさず守り抜いた。３戦連続無失点は今季初めてで、順位は暫定５位に浮上した。藤枝ＭＹＦＣは１―１で大分と引き分けた。

磐田が守り切った。後半アディショナルタイム６分の間に２度のＣＫを与え、相手ＧＫまで攻撃参加してきたが、一丸ではね返した。先月２３日の富山戦（２〇０）、同３１日の大分戦（０△０）に続くクリーンシート。５月３日のアウェー戦（３△３）では、２―０とリードしながら追いつかれただけに、大きな勝ち点３だ。「最前線から最後尾まで、全員がやってくれた」とジョン・ハッチンソン監督（４５）はチームをたたえた。

指揮官が「ミスが多すぎた」と反省したように、危ない場面もあった。だがＧＫ三浦龍輝（３３）が前半２１分の１対１を止めるなど、全員が勝利に飢えていた。残り１０試合となり、「絶対に勝つ」という気迫がピッチにみなぎっていた。

そして渡辺が３戦ぶりとなる値千金のゴール。後半１３分、相手ＤＦのバックパスを途中で奪い取り、ＧＫをかわして無人のゴールに蹴り込んだ。「結果的に自分が決めたけれど、チームが耐え抜いたから」と背番号９は力をこめた。

勝ち点２差に迫っていた今治を倒し、順位もプレーオフ圏内の５位まで浮上した。次節・２０日はアウェーで藤枝と同県対決。この勢いを維持して、白星を重ねていく。（里見 祐司）