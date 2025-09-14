「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）

古巣のファンの大歓声を力に変えた。阪神・畠世周投手は２回を１安打無失点。移籍後初の回またぎも動じずに複数イニングを投げきった。

４点リードの五回から登板。先頭の岡本は強い打球を浴びたが、三ゴロ。岸田には初球を捉えられて中前打も、中山を二ゴロ併殺に抑えた。

続く六回もマウンドへ。先頭のリチャードは空振り三振も、浦田に四球を与えた。だが１死一塁で代打・大城卓を二ゴロ併殺。「２イニングを抑えられて良かった。フォアボールは直したいと思います」と反省したが、わずか１８球で２イニングを全うした。

今季、現役ドラフトで巨人から移籍し、東京ドームでは初登板。「投げたいです」と向かった志願のマウンドだった。

登板時には両軍ファンから「いいぞ！いいぞ！畠」の大歓声を受けた。「いつも熱い応援ありがとうございます」と感謝しつつ、「『クソ畠』って言われるくらいに頑張りたい」とユーモア交じりにさらなる恩返しを誓った。「与えられたところで１００点で帰ってこられるように頑張りたい」。昇格後、無失点を続ける右腕は次戦を見据えた。