「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）

白球は無情にも熊谷のグラブをはじき、中前へ抜けていった。阪神は１０−９の九回１死二、三塁から、７番手・ドリスが代打・坂本に痛打を浴び、逆転サヨナラ負け。伝統の一戦ラストゲームは悔しい結果になったが、藤川監督は冷静に受け止めた。

「最後（伝統の一戦）らしいというか、いい勝負になったんじゃないですかね。どっちに転ぶかいつも分からないですからね」。２桁得点を挙げながら巨人に敗れるのは、２００１年６月９日（東京ド）以来２４年ぶり４度目となった。

阿部監督との采配合戦に、打倒巨人への思いが表れていた。３点を追う五回だ。１点差に迫り、なお１死満塁から岩貞に代打・楠本をコール。阿部監督が左腕・高梨を投入すると、代打の代打に原口を送った。ベテランは起用に応えて同点打。その後、中野にも３点三塁打が飛び出し、この回、一挙７得点を奪った。

「巨人と阪神ではなくて、東と西という文化の問題」。昨年の就任会見ではそう私見を述べ、選手に「その戦いを『（ファンが）楽しみにするんじゃないか』という思いでプレーすればいい」と注目度をエネルギーに変えることを願っていた。今季は１７勝８敗とライバルを圧倒したことが独走Ｖの要因にもなった。

試合後は左翼席に陣取る虎党のもとへ。リーグ優勝を報告し「最後ちゃんとごあいさつできました」と藤川監督。来年は日本一王者として東京ドームに帰ってくる。

◆１１年ぶりに２桁得点を挙げながら敗戦 阪神が２桁得点の１０点以上を挙げながら敗戦を喫したのは、２０１４年４月５日のヤクルト戦（神宮）に１１−１２で敗れて以来、１１年ぶり１５度目になる。また、巨人戦に限れば２００１年６月９日（東京ドーム）に１０−１５で敗れて以来、２４年ぶり４度目。