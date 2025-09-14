親戚を見た子どもが青ざめたワケとは？子どものSOSに気づくまでの葛藤【ママリ】

子どものSOSに気づいたことはありますか？子どもはなかなか「助けて」と言えず、小さなサインを出すことがあります。見過ごしてしまいそうなSOSに気づいたら、どうしますか？今回は虐待を受けていた子どもと出会ったAiさんのエピソードです。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『娘の友達は帰りたくない』をどうぞごらんください。

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

家が分からないと言い出した子どもに困惑…

あいさんの長女、ひなちゃんは友だちのきららちゃんと遊んでいました。5時を過ぎそろそろ帰るように声をかけると、きららちゃんは6時まで遊びたいと言い出します。



そして、6時。再び声をかけると、今度は「家が分からない」と言い出したきららちゃん。あいさんは、きららちゃんの申し出に困り果ててしまいます。きららちゃんはなぜそんなことを言ったのでしょうか。

叔母を前におびえる娘の友だち

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

きららちゃんは、叔母から日常的に暴力を受けていました。そのため、家に帰りたくないというSOSを発信していたのですね。きららちゃんの表情がだんだん暗くなっていく様子に、違和感を抱くことは難しいかもしれません。



子どもの助けての合図はとても小さいものです。叔母からの威圧的な態度に、すっかり萎縮している様子にはとても胸が痛みます。小さな子どもが、本心を押し殺して過ごしているなんて、とてもつらいことですよね。



虐待を受けている子のなかには、自分が悪い子なのがいけないんだと思い込んでいる子もいます。何か違和感があった時はその子なりのSOSかもしれません。もしも気が付いたら、注意深く気にしてあげたいですよね。

子どもを虐待から守るためにできること

©Ai

©Ai

あいさんは、きららちゃんに自分たちは味方であることを伝えます。助けてほしいときは、声にだしていいと言われて、きっときららちゃんは心強かったでしょう。



子どもが一人で抱え込んでしまう虐待。一刻も早く周囲が気が付き、子どもの心身を保護してあげてほしいと思います。大人にできることは、気にかけて声をかけてあげること、児童相談所に依頼すること、などたくさんあります。できることから動いていけるといいですよね。



もしも、わが子が大人から暴力を受けて、誰にも相談できずおびえていたらどうしますか？虐待はあってはならないものです。子どもの安全を守るため、地域で協力して虐待を食い止めていけるようにしたいものですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）