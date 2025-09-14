「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）

決勝進出をかけた８エンド制の女子タイブレークで、２０１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは、フォルティウスに２−７で敗れ、五輪３大会連続出場が消滅した。その後に行われた３戦先勝方式の決勝はＳＣ軽井沢クがフォルティウスに１１−３で大勝し、１次リーグの当該対戦成績と合わせて通算２勝１敗とし、代表決定にあと１勝とした。

吉田知が１０年間ともに戦ってきた盟友につぶやいた。「ラストショットだよ」。「そうだよね」（藤沢）。第６エンドの最終投。藤沢が力強く飛び出し、投げた。相手のハウス中央の石をはじき出し、１点を獲得。ただこの時点で５点劣勢だった。残り２エンド。追いつけない…。コンシードで負けを認めた。２連敗から３連勝で逆転した４年前の北京五輪代表決定戦とは正反対。開幕２連勝から悪夢の３連敗を喫した。

土壇場で光る勝負強さが影を潜めた。第１エンドから３点を献上。有利な後攻の第２エンドは１点しか返せず、第５エンドは２点スチール（先攻が得点すること）を許した。数々のピンチを救ってきた藤沢の“神ショット”は不発。「納得の負け」と受け止めつつも、「チーム、コーチ、（本橋）麻里ちゃん、ファンの皆さんに申し訳ない」と唇をかんだ。

五輪２大会代表の本橋さんが１０年にチームを創設。吉田夕、鈴木の初期メンバーに、１４年から吉田知が、１５年から藤沢が加入して現在の体制になった。「そだね〜」などの愛らしい北海道弁と、試合中に食事をする「もぐもぐタイム」が話題を呼んでカーリング人気に火を付け、五輪では２大会連続でメダルを獲得。悲願の世界一へ向け、今回は３度目の五輪を目指したが、その物語は国内で終わりを迎えた。

敗退直後、メンバー４人は氷上で抱き合い涙に暮れた。まだ気持ちの整理はつかない。しかし、競技人生が終わったわけではない。吉田知はうるんだ瞳を開いて言った。「五輪は逃げない。強くなりたいと思えば、またチャンスは来る」。今回の五輪代表はライバルに譲る。ただ４年後、この敗戦を糧に強くなったロコ・ソラーレがその座を奪い返しにいく。