「陸上・世界選手権・混合１６００メートルリレー決勝」（１３日、国立競技場）

混合１６００メートルリレーの日本は８位入賞した。

悔し涙がうれし涙に変わったが、最後は悔しさが残った。日本は予選で、３分１２秒０８の日本新記録を出して組５着。タイムで及ばず一時は予選落ちしかけたが、２組のケニアが失格となったため、繰り上がりで決勝進出を決めた。決勝は３分１７秒５３で８位だった。

予選は、これまでの日本記録３分１５秒７１を３秒以上更新するタイムでゴールしたが予選敗退が濃厚となり、吉津、松本は涙が止まらなかった。しかしケニアが内側のラインを踏み失格。１９年ドーハ大会で同種目が採用されて以来、初の決勝となり、今泉は「何も言えないっす」と感激だった。

舞い降りてきた決勝の舞台では吉津、井戸、今泉、松本の順で懸命にバトンをつないだ。今泉はイタリアと７〜８位を競い合った。続く井戸は一時浮上したが、直線で抜き返され、そのまま順位は変わらなかった。レース後、４人は膝に手をつき疲れ切った表情。それでも、出せる力を出し切った。