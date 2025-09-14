秋冬の夜をもっと快適に♪スロギーからリニューアルインナーが登場

毎日のリラックスタイムを支えるインナーとして大人気の「スロギー」シリーズが、さらに快適にリニューアルしました。今回登場するのは、やさしい着けごこちとサポート力を兼ね備えた「ZERO FeelⓇ Night Bra」と、オーガニックコットンを使用した「Natural Hip」。軽やかで肌になじむ素材と落ち着いたニュアンスカラーで、秋冬のおうち時間を一層心地よく彩ります。

スロギーZERO FeelⓇ Night Bra

4,950円（税込）／LL 価格：5,280円（税込）

人気のナイトブラが、薄くて軽いリブ素材にリニューアル。〈ダイヤサポートボンディング〉構造で就寝時の横流れを防ぎ、バストをやさしく支えます。

締め付け感を軽減し、ソフトな風合いで包み込むような着けごこちは一度試すと手放せない心地よさ♡

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック／モスグリーンオールド／ソフトバイオレット／フィッグピンク）

スロギーNatural Hipショーツ

価格：1,870円（税込）、LL 価格：2,090円（税込）

要望の多かったデザインが復活した「ナチュラルヒップ」。オーガニックコットンを使用した綿混ショーツで、脚口がフラットな切りっぱなし仕様。

アウターにひびきにくく、毎日使いたくなる快適さが魅力です。ナイトブラとのセットアップで楽しめるのもポイント♪

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック／モスグリーンオールド／ソフトバイオレット／フィッグピンク）

秋冬のリラックスタイムに寄り添う一枚を

やさしさと快適さを追求した「スロギー」のリニューアルアイテムは、秋冬の夜にぴったり。

ナイトブラは心地よく眠れる安心感を、ナチュラルヒップはデイリーに活躍する快適さを届けてくれます。お気に入りのカラーを選んで、あなたらしいリラックスタイルを楽しんでみませんか？