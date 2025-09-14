·îÅçÎ°°á¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¹ñÌ±Åª¤Ê½÷Í¥¤Ë¡× ¥Õ¥¸·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÇÂ¸ºß´¶
¡¡½÷Í¥¤Î·îÅçÎ°°á¡Ê17¡Ë¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ê33¡Ë±é¤¸¤ë³Ø¹»ÊÛ¸î»Î¤¬´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë³ØÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£·îÅç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÅ·Ê¸Éô¤Î¹â¹»1Ç¯À¸Ìò¡£¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤ëÊª¸ì¤Î¡ÈÌþ¤ä¤·¡ÉÅªÂ¸ºß¤Ç¡ÖÅ·Á³¤À¤±¤ÉÁÇÅ¨¤Ê´¶À¤¬¤¢¤ë»Ò¡£¼þ¤ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥ª¡¼¥é¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À±¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤À¤¬¡¢¼«¿È¤âË¾±ó¶À¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤â¤é¤¦¤Ê¤ÉÀ±¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¡£¡Ö±¿Ì¿Åª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²°³°¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ç¤âÀ±¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÌë¶õ¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¡£¾®³ØÀ¸»þ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯½÷¤Ç¼ç¾¤âÌ³¤á¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏFW¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤éDF¡£Îý½¬¤Ï½µ3²ó¤°¤é¤¤¤Ç¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆü¾Æ¤±¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈË×Æ¬¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤ª¼Çµï¤â¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¡É¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¤ª¼Çµï¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£³§¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¸½¾ì¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È±éµ»¤ËÌ´Ãæ¤À¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤ä¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¹ñÌ±Åª¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ±¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯Æ·¤ÇÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡¡¡Ê»å²ì¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë
¡¡¡þ·îÅç¡¡Î°°á¡Ê¤Ä¤¤·¤Þ¡¦¤ë¤¤¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£¡ÖÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×20ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡¢·ì±Õ·¿AB¡£