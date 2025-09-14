◇U18W杯スーパーラウンド 日本9―1台湾（2025年9月12日 沖縄セルラー）

スーパーラウンド（R）最終戦を迎え、既に決勝進出を決めていた高校日本代表は台湾に9―1で大勝し、きょう14日の米国との最終決戦へ弾みをつけた。主将の4番・阿部葉太外野手（3年＝横浜）が初回に先制二塁打を放ち、2回にも右前打で一挙7得点の猛攻に参加。1次Rから通じて8戦全勝とした。前回23年大会に続く2度目の優勝まで、あと1勝だ。

頼れる主将が起爆剤になった。初回2死二塁から4番・阿部が左中間へ先制二塁打。2回も右前打で8安打の集中攻撃に加わった。昨夏のU18アジア選手権決勝で敗れた台湾に大勝し、今大会は無傷の8連勝。「早い段階で先制点を取ってゲームを進めたかった。自分のバットで勢いづけられたので凄く良かった」と笑った。

14日の決勝はスーパーRで延長8回タイブレークの末に6―2で競り勝った米国との再戦。17年大会の米国以来となる全勝優勝も懸かる。今夏甲子園大会で沖縄尚学を優勝に導いた2年生左腕・末吉が先発に決まり、「勝ちに導ける投球ができればいい。自分の持ち味を最大限に出して頑張りたい」と故郷で迎える大舞台へ意気込んだ。（柳内 遼平）