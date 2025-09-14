世界陸上東京大会が13日に開幕した。初っぱなの競技は男・女の35キロ競歩。男子競歩は、直近5大会連続でメダルを獲得しているお家芸。4年前の東京五輪の20キロも銀、銅。陸連は当然、メダルの数に入れている。

13日の午前7時30分にスタートした35キロは、今年の日本選手権で優勝した勝木隼人が銅メダルを獲得した。

今後の日本勢でメダルの可能性があるのは誰か。開幕前にある陸連関係者はこう語っていた。

「2日目（女子）、3日目（男子）のマラソンは、13年大会以来のメダルが欲しいが、世界の壁は厚く入賞（8位以内）が現実的。競歩は男子35キロの川野と20キロで19、22年大会を連覇した山西利和のメダルは濃厚というより、取ってもらわなければ困る。

男子110メートルハードルもパリ五輪5位入賞の村竹ラシッドが好調で、8月に出した12秒92の日本新は今季世界2位。メダルの可能性は十分ある。前回の同種目で日本勢で史上初の5位入賞を果たした泉谷駿介は、日本選手権で右のふくらはぎを痛めて心配されたが調子を上げている。最近は村竹の陰に隠れているが、走法を変えて新たな走りでメダルを狙っている」

関係者は続ける。

「他のトラック勢は、3000メートル障害の三浦龍司に期待する。五輪は2大会入賞で7月のダイヤモンドリーグ（DL）モナコ大会では、ラスト1周で五輪2連覇中のS・バカリ（モロッコ）の前に出て勝ちに行った。最後は競り負けたものの、自身の日本記録を6秒以上も更新（8分3秒43）しての2位。強豪選手は世界陸上でもうひとつ上の走りをしてくるが、この種目はアクシデントがつきもの。表彰台に上がっても不思議ではない。1500と5000メートルを走る田中希実は入賞でも十分価値がある。

気になるのは、女子やり投げで前回大会とパリ五輪で金メダルの北口榛花です。今大会のメダル獲得の最有力候補ですが、今季は6月に右ひじを痛めたことで調整が遅れ、周囲はかなり心配した。先月のDLファイナルも最後の6投目にやっと60メートルを超えての最下位で3連覇を逃した。本番には間に合ったようだが、本人は再発を恐れているとの声もある。100％の力を発揮できるか。その点が気になります」

無観客で行われた東京五輪の陸上メダルは、男子20キロ競歩の銀、銅の2個に終わった。それ以上の結果を残し、大観衆を沸かせたいが、さて。

◇ ◇ ◇

