◆バスケットボール・ＬＥＶＡＮＧＡ ＣＵＰ レバンガ北海道１００―８３新竹（１３日、北海きたえーる）

Ｂ１レバンガ北海道のクラブ創設１５周年を記念した「ＬＥＶＡＮＧＡ ＣＵＰ２０２５」が１３日、開幕した。レバンガ北海道は初戦で台湾の新竹と対戦し、１００―８３で勝利。今季加入の日本代表ＳＧ富永啓生（２４）が“ホームデビュー戦”で両チームトップの２７得点と大暴れした。１４日の決勝では、Ａ千葉と対戦する。

日本を代表するシューターが、２５３８人の観客を魅了した。３ポイント（Ｐ）シュート２本を含む２７得点を記録。富永は「どんな試合でも自分らしさを出していかないといけない。そこを意識した。すごく気持ちよくプレーできた」と、汗を拭った。

６日に大阪で行われたプレシーズンマッチを経て、レバンガの一員としては北海きたえーる初見参となった一戦。スタメン出場すると、第１クオーター（Ｑ）２分１１秒にあいさつ代わりの３Ｐシュートを成功。その後も連続で代名詞の３Ｐシュートを決めると、第１Ｑだけで１５得点を挙げた。第２Ｑは、相手ファウルによるフリースローで得点を積み重ねたほか、ドライブでゴール下に切り込んでのシュートも決め、前半だけで２５得点。後半は２得点にとどまり、「失速してしまった」と反省しながらも、シュート成功率７７％で両チームトップの得点をたたき出した。

Ｂリーグデビューまでの対外試合は、１４日の決勝を含めて残り３戦。「３Ｑの出だしとか、４０分完璧なゲームをできていないのが自分たちの課題。反省点を改善して、どんどんステップアップしたい」と、１０月４日の開幕戦（対名古屋Ｄ）を見据えていた。（島山 知房）