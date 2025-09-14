◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）

巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が１３日、スポーツ報知に特別寄稿した。指揮官として球団史上最多の１２９１勝、９度のリーグＶ、３度の日本一に導いた名将は、レギュラーシーズン最後の阪神戦（東京Ｄ）を観戦。試合前には阿部監督を激励した。チームは２位死守を次の目標に定めているが、最終的にＣＳで王者・阪神を撃破するためには「１点を積み重ねる野球を」と短期決戦の“心得”を披露した。

阪神とのレギュラーシーズン最終戦。最後は坂本が試合を決めた。先頭・中山の四球。リチャードのつなぎと浦田の犠打という流れを見ても、取るべくして取った点だった。今季、煮え湯を飲まされ続けた相手に逆転に次ぐ逆転で、ファンの方もわずかばかり留飲が下がる思いだろう。

目指したリーグ連覇というものには、残念ながら届かなかった。優勝した阪神とは、８勝１７敗という対戦成績が物語るように、走・攻・守、それぞれにあったわずか差が、長丁場のペナントで大きく開いた。１番から５番までが固定された打線には安定感があり、まさに円熟期を迎えたチームだった。

しかし、日本一を目指せるチャンスはまだまだある。最終的にこの阪神を破るためにどうするか。ここからはあくまで、私ならば―という前提の上で考えたい。

今季の巨人の最大の武器は何か。やはり強固な方程式だろう。８回の大勢、９回のマルティネスの安定感は１２球団でも１、２を争う。その“伝家の宝刀”をどう抜けるようにするか。先取点が鍵になる。まず、守備に軸足を置いた意識に統一する。投手には「守りは固めるから、とにかく我慢して失点は防いでくれ」と、野手には「一気に複数点を狙うのではなく、１点を積み重ねる野球をするよ」と。“積極的なバント”という策も増えるでしょう。進塁打などのチームバッティングを含め、安打が生まれなくとも自己犠牲のプレーで補えることは少なくない。

その点では、４点を奪った初回の攻撃で岡本の四球が大きな支えとなった。３点を先行された２死一塁、強く振りたくなるところだが、４、５球目と際どいコースを見切り、続く２球はカット。最後は８球目を見極めた。点差を考え、走者をためるべきという“我慢”が、中山の満塁弾につながった。このところの岡本は、落ち着いた野球をするようになった。地に足をつけていい呼吸でプレーしている。負傷を乗り越えたこの大黒柱が勇気をくれるはずだ。

勝負事は相手に考えさせたら勝ちだよ。「おいおい、終盤はあいつらが出てくるぜ」と思わせるだけで、相手に焦りを呼ぶことだってある。チャンピオンは強いと認めても、リスペクトしすぎる必要はない。堂々とぶつかってほしい。（巨人軍オーナー付特別顧問）