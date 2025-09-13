鶏むね肉をしっとりジューシーに食べる方法を発見！8月に最も読まれた記事は？【月間ランキングTOP5】

鶏むねをジューシーに食べたいならこの方法！8月に人気だった記事は？

クックパッドニュースでは、料理にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年8月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！パサつきがちな鶏むね肉をしっとりジューシーに食べる方法が注目されていました。

専用の器具がなくても、丸いフライパンで手軽に作れるホットサンドのレシピが5位にランクイン。チーズがパン同士をくっつける“接着剤”になってくれるから、外はカリッと中はとろり。具材のアレンジも自在に楽しめます。



第4位：思い立ったらすぐ作れる、簡単チーズケーキ

焼く前の準備はわずか10分。プレーンタイプはもちろん、ホワイトチョコやクランベリーなどを加えたアレンジバージョンも紹介しています。手早く用意できるので、不意の来客やリフレッシュしたい午後のおやつにもぴったりです。



第3位：一袋あっという間に消費！「なすだけ」簡単おかず

「なすをたくさん買いすぎた…」という日にぴったり。なすだけで作れる5つのおかずレシピが3位に登場。炒め物や煮浸しなど、ごはんに合うメニューがそろっていて、あと1品ほしい時にも重宝します。



第2位：箸休めにぴったり「なすの浅漬け」

なすを切って調味料をもみ込むだけ。わずか5分で完成する浅漬けレシピが2位にランクイン。ポン酢やかつお節、こんぶ茶など味つけのバリエーションも豊富で、飽きずに楽しめるのが魅力です。



第1位：しっとりジューシー！鶏むねは「ホイル焼き」が正解◎

2025年8月にもっとも注目されたのは、鶏むね肉のホイル焼きレシピ。包んで焼くだけで、しっとりやわらかに仕上がります。チーズやキムチ、ごまだれなどのアレンジも楽しめて、洗い物が少ないのもうれしいポイントです。







クックパッドニュースでは、人気レシピや料理コラムなど、他にも多くの料理のお役立ち記事をお届けしています。