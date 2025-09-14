「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）

左腕の痛みを感じながら、阪神・近本光司外野手は気丈に笑みを浮かべた。途中交代後、試合中にスーツに着替えて帰阪。「今は話せない」と言葉を濁したが、万全を期すため病院で検査に向かった。トップバッターを欠いたチームはサヨナラ敗戦。それでも今季最後となる伝統の一戦で節目の記録に達した。

四回だ。２死三塁で打席に立つと、フルカウントから６球目。巨人の先発・横川のツーシームが胸元を襲った。体を反転させようとしたが左腕付近にボールが直撃。あまりの衝撃にバットを落とし、患部を押さえて顔をゆがめながら歩く。それでもなんとか一塁に進むと中野の打席で３球目だ。

「しっかりチャンスがあれば走っていきたいと思っている。残り試合も頑張りたい」。直前にはけん制で警戒されながら、モーションを盗んで悠々と二盗を決めた。３年ぶり４度目のシーズン３０盗塁到達で、競っているリーグ２位の中日・上林とは３差。プロ野球史上８１人目の通算２００盗塁まであと「２」とした。

プロ７年目で５度の盗塁王。４年連続の栄冠も見えてきた。２年ぶりのリーグ優勝を遂げたシーズンでは、最多安打のタイトルでもトップの広島・小園に肉薄。ポストシーズンに続く残り１３試合に休む時間はない。五回の守備から途中交代したが、直前の打席には立ってフルスイングも見せた。唯一無二のトップバッター。痛みを押して戦う。