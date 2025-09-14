◇東京六大学野球秋季リーグ戦第1週 早大6―3東大（2025年9月13日 神宮）

連盟創設100周年を迎えた節目の秋季リーグ戦が開幕し、1回戦2試合が行われた。リーグ4連覇を目指す早大は、今秋ドラフト候補の伊藤樹投手（4年）が8回4安打3失点、自己最多の12三振を奪って通算20勝目を挙げた。

エース・伊藤樹が通算20勝に到達し、小宮山悟監督の在学時代に並んだ。140キロ中盤の直球を軸に8回4安打3失点の粘りの投球で開幕戦白星。「長いイニング投げて最少失点に抑えるということをずっとやってきた結果。率直にうれしい」と笑顔で喜んだ。

今夏の日米大学野球選手権大会後から新フォーム習得に取り組んだ。「新しいものに着手して、ちゃんと結果を出すという自分の中の覚悟」。右脚を一度上げてからタメをつくる2段モーションをやめ、脚を上げた勢いで投げる新スタイル。威力が増した直球を武器に自己最多12三振を奪った。

同点の8回に決勝点を挙げた辛勝で発進。小宮山監督は「思い通りにいかない試合の中で勝てて目の前が開けた。本来の力を発揮してほしい」と4連覇を見据えた。（小林 伊織）