亡きご主人が代々受け継いできた思い出の詰まった島根のポツンと一軒家。今もひとりで山へと通い、管理をし続ける女性（85）が語るライフストーリーにゲスト小倉久寛、はいだしょうこも感涙。

9月14日（日）放送『ポツンと一軒家』のゲストは小倉久寛とはいだしょうこ。幼い頃は山あいの町で育ったという小倉は「川でウナギやアユを捕ったり山にシイタケを採りに行ってサルと会ったりね。番組を観ていると共感したり懐かしかったりします」と自身と重ねつつ番組を楽しんでいると話す。

はいだは「自然が好きですし、自給自足の生活にも憧れるんですが、お料理が苦手で…。」と苦笑いしていたが、今回のポツンと一軒家のエピソードを観終えた後には思わず感動する一幕も…。

島根県、深い森をぽっかりと切り抜いたような場所にポツンと一軒家を発見！ 決して広くない敷地には小さな3つの建物が確認できる。衛星写真を確認する限り集落からもかなり離れており、深い山奥にあることが確認できる。

捜索隊が山あいにある最寄りの集落へと向かい、50代のご夫婦に衛星写真を確認してもらうと、一軒家のある場所を確認するやいなや「ここは私たちでも、とても行けないような場所ですよ」と、地元住民でさえたどり着くのが困難な場所だという。

所有者と思われるお宅へと向かい、衛星写真を確認してもらうと間違いないようで「今も管理しています」と85歳の女性が答えてくれた。山にある一軒家を出てから、なんと50年以上。3年前にご主人を亡くした後も山に通っては野菜を作っているという。

85歳の女性が運転する車に先導され、深い山奥にあるポツンと一軒家へと向かうことに。無数に連なる森を抜けていく山道は幅が狭くガードレールもない崖道！ 運転席からもはるか眼下に広がる谷底が確認できるほどだ。そんな険しい山道の先に家が建っていた。

築100年以上だったご主人の生家でもある母屋は、ご主人が代々受け継いできたこの土地は大切に管理し続けてきた。現在、母屋はなくなってしまったが、今も残るご主人の作業小屋には、家族の思い出が詰まっていて…。

生前、カメラが趣味で家族写真をたくさん撮影していたというご主人の写真とともにご夫婦の思い出が語られる。

