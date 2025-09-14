「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）

執念の一打でチームを勢い付けた。阪神は九回逆転サヨナラ負けを喫し、今季最後の伝統の一戦を白星で飾れなかった。乱打戦となった中、原口文仁内野手（３３）が五回に代打の代打として今季初安打をマーク。一時同点に追い付く適時打で、一挙７得点を呼び込んだ。負けられないＣＳファイナルＳに向け、経験豊富なベテランが戦線に帰ってきた。

今季は２軍でもベンチスタートの日が多い苦しいシーズンを送った。それでも原口は「日々を無駄にしないようにやるだけ」と腐らなかった。ベンチから誰よりも声を出して、選手を鼓舞した。

「環境は関係ないし、声出しとかは意識しなくても出せなければいけない。こういう習慣は染み込むものなんです」。ベンチから戦う姿勢を見せ続けた。平田２軍監督もベテランの姿を称賛する。「あの姿勢は見習うところばかり。残留でかなり打ち込んでいた」。黙々と頼もしい背中を見せた。

この日は東京ドームで値千金の一打を放った。それでも原口にとって特別な球場は甲子園だ。「甲子園はね、たくさんお客さんが入ってすごい盛り上がりの中で野球ができる。それがすごく幸せ」。次は聖地で最高の一打を放つ。（デイリースポーツ阪神担当・河西俊輔）