全盛期から店舗数が4分の1近くとなった、海鮮系居酒屋「はなの舞」。コロナ禍による宴会需要の減少などが重なり、いまは新規出店にも消極的だ。

一方で、はなの舞の運営元であるチムニーの2025年3月期の売上高は、前年同期比で売上高1.9％増と健闘する。

栄枯盛衰が常で、外的環境の影響も受けやすい飲食業界。店舗縮小が進むはなの舞の裏で、チムニーはどう戦略を切り替え、新たな鉱脈を発掘しているのか。

チムニーが注力する新業態とは？

「はなの舞」「やきとり道場」「大衆食堂安べゑ」をはじめ、あまたの飲食ブランドを展開するチムニー。コロナ前の2019年11月にさかのぼると、グループ全体で695店舗を出店していたが、2025年8月末には約463店舗まで規模を縮小している。

一方、近年とりわけ出店ペースが目立つのが「さかな酒場 魚星」だ。2022年1月に1店舗目を開業後、2024年3月末時点で8店舗、2025年8月末時点で28店舗に拡大を続ける。

なぜチムニーはこの新業態に力を入れるのか。その答えを探るべく「さかな酒場 魚星 阿佐ヶ谷店」を訪ねると、従来の居酒屋とは一線を画す点が浮かび上がってきた。

その一端が、「定食メニュー」の豊富さだ。メニュー表をめくると、ページごとに「酒肴」「焼物」「鮮魚」といったカテゴリー別の料理が登場するなか、「食事」「定食」のメニューが見開き1ページにわたり紹介されている。

「豊洲鮮魚入り刺身定食（税込1400円）」といった人気どころから、「赤魚の炙り焼き定食（1260円）」「鯖の味噌煮定食（1260円）」に加え、「チキン南蛮定食（1260円）」「鶏の西京焼き定食（1200円）」といった肉系まで、10種類以上のレギュラーメニューをそろえる。



加えて、定食には「白身フライ」「そばセット」「刺身」などの小鉢を添えることも可能で、夜の居酒屋業態ながら、食事動機の来店客が根強いことがうかがえる。

食事と居酒屋をミックス

実はチムニー、近年は「食事と居酒屋をミックスさせたコンセプト」を押し出している。

コロナ禍以降は、“宴会などの2軒目需要”が激減。コロナ禍の時短営業や、飲み会参加への圧力がハラスメントとも受け取られる世相、JRや私鉄の終電繰り上げなどの要因が絡み合い、今では深夜まで何軒もハシゴする習慣が失われつつある。実際にはなの舞では、コロナ禍以前に全店舗の8割近くで行っていた深夜営業が、現在は約1割にまで縮小した。

こうして深夜営業の減少によって生じた穴を埋めるために、ここ数年で強化しているのが「ランチ時を中心とした定食メニュー」というわけだ。

「コロナ禍以降に深夜帯で採算が取れなくなり、活路を見いだしたのがランチの時間帯でした。そこで昼営業を続けていくうち、数名で昼飲みをする60歳以上の高齢層がとても多いと判明しました。仕事をリタイアされたような方が、お昼時に来店して、定食に加えて、1〜2杯お酒を頼み、夕方あたりに帰っていく。

こうした昼下がりの、客単価2000円前後の客層に鉱脈があると考えました。そこでお昼の時間帯では、ビールやハイボールをお値打ち価格で販売したり、ランチ終わりから夜営業までの中休みを撤廃して通しで営業するうちに、ランチの食事業態と夜の居酒屋業態の垣根が薄くなっていったのです。

そこで、夜の時間帯にも、定食メニューを置いたところかなり好評でした。仕事終わりの1人で訪れたサラリーマンが、定食と生ビール1杯を注文して、会計2000円前後を支払っていく。こうした新たな回遊も顕著で、食事と居酒屋をミックスさせた営業方針が固まっていきました」

飲酒はするが時間帯や行動様式に変化

チムニー取締役常務執行役員の寺脇剛氏は、コロナ禍以降の需要の変化をこう語る。いわば2軒目需要が激減したのは、単に飲酒文化が廃れたわけではなく、居酒屋を訪れる時間帯や人数などの行動様式がズレただけと見る。



実際、居酒屋業態に限らず、ファミレスや喫茶店でも、酒類を提供する業態が増えた。

ファミレス各社では酒類とつまみのセットメニューが提供され、喫茶店プロントでは17時以降をバー形式に転換、吉野家でも缶ビールと牛皿につまみ2品を合わせた「吉呑みセット（税込1100円）」を始めている。昨今の物価高も拍車をかけ、飲食業態が総じて手軽なアルコール提供に乗り出している。

「顕著なのが、11時半〜15時までの売り上げが、ここ数年で昨対比2桁増を記録し続けています。居酒屋の使われ方が、コロナ禍の前後で完全に変わった証左でしょう。

2019年まではなの舞では、ランチ営業をしていたのは、ターミナル駅近くのごく一部でした。かねてランチ営業を検討していましたが、当時は人流が少ない深夜帯でも、それなりにハシゴしたビジネスパーソンが訪れたため、昼営業を行うより採算がよかったのです。

ただ今では、そうしたお客さんの流れも完全に変わりました。いまや昼からノンストップで、22〜23時まで営業するスタイルが、当社の主流になりつつあります」（寺脇氏）

昼時は60歳前後とおぼしき客が多くいた

改めて別日の昼時に、「さかな酒場 魚星 阿佐ヶ谷店」を訪れると、寺脇氏の言うとおり、店内の大半が60歳前後だった。当日はあいにくの雨模様で、店内は2〜3割ほどの客入りだったが、108席の店内には、3〜4名のホールスタッフが回遊し、混雑を予期した体制がうかがえた。



何人かで瓶ビールをシェアする別卓を傍目に、「鯖の塩焼き定食（税込1260円）」を頼むと、大ぶりの切り身に、きんぴらと漬物、味噌汁が添えられたセットが到着する。

味も申し分なく、サクッと箸が入る柔らかく厚みある焼き身は、程よい塩気が乗ってご飯が進む。定食には白身フライや刺身の小鉢も付けられ、ここにお酒を1杯重ねれば、2000円前後に落ち着く所感だ。

1時間ほどの滞在中、およそ10組の来店が確認でき、客入りはそれなりのようだ。また3〜4人の卓では、定食を同時提供しており、ランチ時ならではのオペレーションが徹底されている様子も見て取れる。

会計を済ませた帰り際には、「夜も定食やってるんで！」という声かけもあり、チムニーの営業方針を体現しているようだった。



同じカテゴリーのブランドを複数展開する理由

チムニーの変遷を振り返ると、居酒屋の利用動向に変化が訪れているとわかる。

その裏付けと言えるのが、チムニーのポートフォリオの変化だ。1984年に創業し、はなの舞を旗艦ブランドとして位置付けてきた同社だが、近年は前出の「さかな酒場 魚星」や「大衆食堂 安べゑ」といった業態に投資を集中する。

さらにチムニーは、「さかなや道場」「魚鮮水産」「豊丸水産」など、同じ海鮮カテゴリーで複数のブランドを展開している。本来であれば、海鮮をウリにした「はなの舞」のみで展開すればよさそうなものの、複数のブランドを並行して展開するのはなぜか。

「元来はなの舞は、海鮮系を中心としながらも、祖父母から孫まで3世代で訪れても満足できるよう、総合的にメニューを揃える業態として売り出していました。かつては100坪を超える大型店が多く、企業向けの宴会席を広く設けている店舗が多かったです。

それが今では、先ほど述べた通り、3世代で訪れる機会や、宴会での大人数の利用が減りました。はなの舞の平均坪数も、コロナ以前は100坪弱だったのが、いまは80坪ほどに落ち着いています。

こうして規模が小さくなると、より専門性を効かせた業態が生きてきます。当社でも、同じ海鮮カテゴリーのブランドを複数展開していますが、各ブランド毎で、海鮮系メニューの提供方法・価格帯・メニュー数の比率を変化させています。坪数や客層などの条件を踏まえつつ、どれほど専門性を出せばいいのか考慮して、出店や業態転換を検討しています」（寺脇氏）



ブランドごとに特徴を細分化

チムニーの公式サイトには、価格帯と坪数の2指標で、各ブランドの立ち位置を示すポートフォリオマップが掲載されている。

一例を挙げると、「はなの舞」は50〜100坪の大型で、客単価は3300〜3800円と平均並み。「豊丸水産」は40〜60坪の中型で、客単価も3000〜3500円とやや低め。こうして一点集中ではなく、スケールや専門色を細分化させることで、来店客をこぼさず取り切る戦略を敷いている。

「駅から徒歩3分と5分でも賃料が異なったり、比較的小さめな店舗ではお値打ち感のある串物をメインにしたほうが満足度が高まったりと、細かな条件を見ながら出店しています。『このブランドを押し出したい』という戦略が先にあるのではなく、立地や賃料を踏まえてどのブランドを出すのか決めています」（寺脇氏）

近年で店舗数が増えている「さかな酒場 魚星」も、あくまで立地条件が先にあっての出店であり、特定のブランドのみを押し出していく方針ではないようだ。

売上高は回復も、営業利益は減少

居酒屋といえば、大人数でにぎやかに、遅くまでお酒を飲む場所ーー。こうした従来の風景が崩れつつある昨今は、より小回りを利かせた営業が求められる。運営元からすれば、それだけ手を替え品を替えなければ、生き残りが厳しい時代に突入しているのだろう。

チムニーの2025年3月期は、売上高262億1900万円、前年同期比1.9％増となった。

一方、営業利益は9億2300万円の前期比29.0％減となった。業態転換の諸経費をはじめ、物価高や人件費などの高騰も響いた。

大手老舗チェーンといえど、世相の影響を受けやすいことを考えれば、安泰と言えないのが実情だ。新たな需要を取り込み、どこまで利益構造を再構築できるかーー。変化を迫られる飲食業界の縮図が垣間見える。

（佐藤 隼秀 ： ライター）