山口蛍の衝撃ボレー弾「ヤバすぎる」たった２人で攻撃を完結。マテウス・ジェズスの妙技にも脚光「意味わからん」「アニメかよ」
たとえば、思い出されるのは2016年10月６日に行なわれたロシアW杯・アジア最終予選のイラク戦（２−１）だ。
１−１で迎えた90＋５分、清武弘嗣のFKは相手ゴール前で跳ね返される。ふわりと浮いたボールに反応したのは山口蛍。落ち際を右足で叩く。鮮やかなボレーシュートを突き刺し、特大の歓喜をもたらした。
ボレーシュートに定評のある長崎のキャプテン山口が、９月13日のJ２第29節・大宮戦で魅せた。
19分、自陣中央でマテウス・ジェズスがルーズボールの競り合いを制すと、止めに来た敵を巧みなコントロールでかわし、そのまま左サイドをドリブルで前進。その間に全速力で攻め上がった山口にクロスを供給する。
ボックス内に進入した山口は、ダイレクトで右足を振り抜く。完璧なボレーシュートをゴール左下に流し込み、先制点をマークした。
Jリーグの公式Xが、「マテウス ジェズスの突破から、山口蛍が得意のボレーで仕留めた！」と題して得点シーンを公開。ネット上では称賛の声が続々とあがった。
「これはヤバすぎる」
「これぞThe蛍なゴール」
「J２のクオリティでは無いやろww」
「こんなん反則だろWWWWW」
「キャプテンたまらんてーー！」
「Vファーレンを推してる人なら脳汁ドバドバ」
「さすがに上手すぎる...」
「ボレーうますぎるんよ！！笑 代表戦思い出すって」
「バケモンかよ、ほんまに」
「長い距離スプリントしてこのボレーはやばいよ」
「やっぱりエグいなぁ...言葉が出ない」
「なんで２人だけで攻撃完結できるの。。」
「マテも蛍も意味わからんくらい上手すぎる」
「山口蛍のボレーもマテウスジェズスの突破もクロスもえぐい」
「突破もボレーもエグ上手いて」
「てかもうこれマテウスチートやろ笑笑笑」
「ファール覚悟のスライディング避けるなよアニメかよ」
「コレはマテちゃん優勝」
長崎は30分に同点に追いつかれるも、45＋１分にエジガル・ジュニオのゴールで勝ち越し、２−１で勝利。５連勝＆11戦負けなしと快進撃を続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
