「遅えって」「無能すぎる」久保建英のマドリー戦66分投入に不満の声！「どうにもならなくなってきてからの久保くん頼み」
現地９月13日に開催されたラ・リーガの第４節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが強豪レアル・マドリーと対戦。１−２で敗れ、開幕４戦未勝利となった。
キリアン・エムバペのゴールで12分に先制されたソシエダは、38分に敵CBハイセンが決定機阻止で退場し、数的優位となる。だが、44分にも失点し、54分にミケル・オジャルサバルのPKで返すのが精一杯だった。
日本代表のアメリカ遠征から帰還した久保は、疲労やメキシコ戦で負った左足首の怪我の影響か、今季初のベンチスタート。ビハインドの状況で、数的優位だったにもかかわらず、なかなか投入されず、ピッチに立ったのは66分からだった。
そのため、SNS上では次のような声が上がった。
「遅えって」
「ようやく」
「マドリーがブロック敷いてから久保投入とかw」
「どうにもならなくなってきてからの久保くん頼みは遅すぎるんだよ…」
「久保とソレール共存させんの遅すぎた」
「入れるの遅すぎるんよ。無能監督すぎるだろ」
コンディションの問題があったとはいえ、もう少し早く投入すべきだと考えるファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】
キリアン・エムバペのゴールで12分に先制されたソシエダは、38分に敵CBハイセンが決定機阻止で退場し、数的優位となる。だが、44分にも失点し、54分にミケル・オジャルサバルのPKで返すのが精一杯だった。
日本代表のアメリカ遠征から帰還した久保は、疲労やメキシコ戦で負った左足首の怪我の影響か、今季初のベンチスタート。ビハインドの状況で、数的優位だったにもかかわらず、なかなか投入されず、ピッチに立ったのは66分からだった。
そのため、SNS上では次のような声が上がった。
「遅えって」
「ようやく」
「マドリーがブロック敷いてから久保投入とかw」
「どうにもならなくなってきてからの久保くん頼みは遅すぎるんだよ…」
「久保とソレール共存させんの遅すぎた」
「入れるの遅すぎるんよ。無能監督すぎるだろ」
コンディションの問題があったとはいえ、もう少し早く投入すべきだと考えるファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】