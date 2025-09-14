太陽光パネルのリサイクルを促進する法案の内容に不備が見つかり、国会への提出を断念する異例の事態となった。

再資源化を後押しする代替策の検討を急がねばならない。

政府は、太陽光パネルのリサイクルを義務付ける法案について、見直しを検討すると表明した。経済産業省と環境省が有識者会議の議論を踏まえて制度設計したが、法案を審査する内閣法制局から、問題点を指摘されたためだ。

大半の発電事業者は現在、パネルを廃棄して埋め立てる処分を選んでいる。リサイクルよりも費用が大幅に安く済むためだ。

このため、政府は、経営規模が大きいパネルの製造業者や輸入業者に再資源化の費用を負担させ、発電事業者がリサイクルに回しやすくする制度を作った。

だが、家電製品などのリサイクル制度では、事業者ではなく所有者が費用を負担する仕組みになっており、齟齬（そご）が生じた。政府は法案の基本的なチェックを怠ったことを反省せねばなるまい。

太陽光パネルを再資源化する重要性は高まっている。

東日本大震災後、急速に普及した太陽光パネルは、２０３０年代半ばから大量に廃棄されると予想されているからだ。

政府は、電源構成に占める太陽光発電の割合を２３年度の９・８％から４０年度に２３〜２９％まで大幅に増やす目標を掲げている。今後もパネルの廃棄物は増え続けることが避けられない。

このままでは再資源化が遅れ、処分場が逼迫（ひっぱく）する事態にもなりかねない。再生可能エネルギーを拡大する戦略上、太陽光は中核となる。リサイクルは重い課題だ。

再利用を促進すれば、銀や銅、アルミなど価値の高い資源をたくさん回収できる。重量の約６割を占めるガラスも、断熱材やコンクリートへの活用が可能になる。

リサイクル費用の負担を製造業者や輸入業者に求めることが難しくなった以上、政府は代替法案を練り直す必要がある。

例えば、太陽光発電を手がける大手企業に対し、リサイクル率の報告を義務付けることが考えられる。企業は環境に配慮した経営が求められている。政府がリサイクルの実施状況を公表すれば、取り組みを促せるのではないか。

金属や素材を低コストで回収する技術など、政府が研究開発を支援していくことも重要だ。リサイクル事業者の参入を促すため、再資源化施設への設備投資を支援することも求められよう。