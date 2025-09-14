トランプ米政権が、パレスチナ自治政府関係者へのビザ（査証）発給を拒否すると発表した。

このままでは、ニューヨークの国連本部で今月下旬に行われる国連総会一般討論演説などに、自治政府トップらは出席できない。米国は一方的な措置を見直すべきだ。

米国務省は８月末、自治政府やパレスチナ解放機構（ＰＬＯ）が「教育の場でテロを扇動している」などと主張し、安全保障上の観点からビザ発給拒否を決めたと説明した。自治政府のマフムード・アッバス議長も含まれる。

国連総会に合わせ、英仏カナダなど先進７か国（Ｇ７）のメンバーを含む複数の国が、パレスチナを国家として承認する方針を示している。アッバス氏が総会でパレスチナの「独立」を宣言すると予想する向きもある。

トランプ政権は、パレスチナと対立するイスラエルを支持する立場から、国連の場でパレスチナ国家承認に向けた動きが広がるのを阻止するために、入国拒否を決定したのだろう。

しかし、米国が国連と１９４７年に結んだ協定は、加盟国の代表らが国連本部を訪れるために米国ビザを必要とする場合、速やかに発給するよう定めている。

パレスチナは国連で「オブザーバー国家」の地位を得ており、アッバス氏は昨年も国連総会に出席した。国連が協定に基づき、米国に再考を促したのは当然だ。国連を舞台にした正当な外交活動は妨げられるべきではない。

米国は８８年にも、国連総会に出席しようとしたＰＬＯのヤセル・アラファト議長（当時）のビザ発給を拒否したことがある。この時は総会をスイスで一部開催する異例の措置が取られた。

今回は、アッバス氏がオンラインで演説することも検討されている。ビザ発給拒否はパレスチナを巡る動きを止めることにはつながらず、米国やイスラエルへの批判を高めるだけではないか。

パレスチナ承認の動きが広がっているのは、イスラエルがパレスチナ自治区ガザに侵攻し、人道状況を悪化させるなど暴走しているからにほかならない。米国は戦乱を止めさせ、人道支援の再開をイスラエルに求めるべきだ。

トランプ政権は国連を軽視し、イスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を出した国際刑事裁判所（ＩＣＣ）に制裁を科すなど、国際機関への敵視が甚だしい。日本は欧州などと協力して、多国間の枠組みを擁護しなければならない。