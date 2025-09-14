◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（2025年9月14日 IGアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が13日、IGアリーナのサブアリーナで行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥はリミットを100グラム下回る55・2キロ、WBA暫定王者アフマダリエフは55・0キロでともに一発パスした。この日は一般公開され、ファンの大歓声を浴びた井上はモチベーションの高まりを実感。心身ともに最高の状態に仕上がったモンスターがいよいよ「最強の敵」との一戦を迎える。

決戦前日、井上のボルテージは最高潮に達していた。5月の米ラスベガス戦以来の公開計量で約1500人のファンの視線を一身に浴びると「いやぁ、凄かった。テンション？いつもとは段違い」と興奮気味。着ていたTシャツを脱ぎ、観客席に投げ込むパフォーマンスでバキバキの肉体を披露すると、勝利を宣言するかのように左拳を突き上げて会場を後にした。

「過去最強の敵」との一戦へ、恒例のフェースオフではアフマダリエフと鼻先5センチまで接近。12秒間にらみ合ってから握手で別れた。「（相手も）仕上がっていた。楽しみにしている。久々ですよね、この感じは。フルトン戦、ネリ戦、あるいはそれ以上。実力的には一番評価しているし、それが自分のモチベーションを凄く引き立ててくれる」。肉体は「過去イチ」の状態、高揚感も「過去イチ」に高まった。

25年国内ラストマッチとなることが濃厚な一戦。「これまでとは違う井上尚弥と、生き生きした楽しそうな井上尚弥、両方見られると思う。自分もそんな自分に期待したい」とニヤリ。7月の発表会見では「本気を出させていただきます」と宣言した通り、過去最強のモンスターが見られそうだ。

▼アフマダリエフ 今回は水抜きも無理な減量もせずに、いい調整ができた。井上はとてもいいコンディションに見えたが、自分も仕上がっている。