¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄà½àÈ÷´ü´Öá¤Ç¤â¥·¥Ó¥¢¤ÊÁª¼êµ¯ÍÑ¡¡£¶Ç¯ÌÜ¡¦¾®Ìî»ûÃÈ¤Ï£²»°¿¶¤ÇÅÓÃæ¸òÂå
¡¡ºå¿À¤Ï£±£³Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£±£°¡½£±£±¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£º£µ¨ºÇ¸å¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Î¾·³¹ç·×£²£¶°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤ÊÍðÂÇÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î£·Æü¤Ë£Î£Ð£Â»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡¢°Ê¹ß¤Î¾Ã²½»î¹ç¤ò¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷´ü´Ö¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¾¡ÇÔ¤òÅÙ³°»ë¤·¤¿»î¸³Åª¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤à·¹¸þ¤¬¸²Ãø¡££±£°·î£±£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥»¡¦£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Î£±¤«·î¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡×¤È¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÂÇÅÀ¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£µ²ó°ì»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡ÖÂåÂÇ¤ÎÂåÂÇ¡×¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ìÅê¼ê¶¯½±¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç°ìÎÝ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Æ£Àî¸×¤Î´ðËÜÅ¯³Ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÅñÂÁ¡Ê¤È¤¦¤¿¡Ë¤Î¸¶Â§¡×¤ËÉ¬»à¤Ç¤¢¤é¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸¶¸ý¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ì¡¢Æó·³¤ÎÅöÍîÀþ¾å¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¿£¶Ç¯ÌÜ¡¦¾®Ìî»ûÃÈ³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â½é²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤È¡¢£³²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇËÞÂà¡£Ë³¤·¤¤ÂÇ·âÆâÍÆ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Â³¤¯£µ²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Âè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÌ¾Á°¤â´é¤â¼ÂÀÓ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤±¤ò»È¤¦¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤Ï¤Ð¤«¤é¤Ê¤¤Æ£Àî´ÆÆÄ¤À¤±¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð²á¹ó¤ÊÀ¸Â¸¶¥Áè¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃ¦Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ã¤¸×¾¤¬ÎäÅ°¤ÊÌÜ¤Ç¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£°·î¤Î£Ã£Ó¤«¡©¡¡£±£±·î¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤«¡©¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤¿ÊÔÀ®¤«¡½¡½¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ï¾ï¤Ë¥³¥¤¥ó¤ÎÎ¢É½¤À¡£