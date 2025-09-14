¡Úµð¿Í¡Ûºå¿ÀºÇ½ªÀï¤Ç¤«¤¹¤«¤ËÆÀ¤¿à²¼¹î¾åá¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¡Ö²¬ËÜÍê¤ß¤ÎÂÇÀþ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤¬£±£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£±£±¡½£±£°¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î¼¹Ç°¤Î°ìÂÇ¤¬¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¶õÁ°¤ÎÍðÂÇÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÈ¯¡¦²£Àî¤¬£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤ËÃæ»³¤Î£·¹æËþÎÝÃÆ¤ÇµÕÅ¾¡££³²ó¤Ë¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î£²¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤Ë¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦¥±¥é¡¼¤¬£´»Í»àµå£µ¼ºÅÀ¡¢£³ÈÖ¼ê¡¦¹âÍü¤¬£²¼ºÅÀ¤ÈÂç±ê¾å¤·¡¢ºÆ¤Ó¼çÆ³¸¢¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£¶¡½¤Î£·²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£²ÅÀº¹¤Ë½Ì¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï£¹²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦ºäËÜ¤¬¥É¥ê¥¹¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÈ´¤±¤ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖºÇ¸å¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂÐºå¿À¤Ï£¸¾¡£±£·ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡¢¶ì½Á¤ò¤Ê¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿°¤Éôµð¿Í¡££Ã£Ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àè¤Ë¤Ï¹â¤¤ÊÉ¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö²¼¹î¾å¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡µ¡¤â¤«¤¹¤«¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö²¬ËÜÍê¤ß¤ÎÂÇÀþ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤è¤Í¡£²¬ËÜ¤ËÂ³¤¯ÂÇ¼Ô¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤ÎÂÇ½ç¤«¤é¤Ç¤âÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤ÎÂÇÀþ¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈàÃ¦¡¦²¬ËÜÍê¤ßá¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÆÃ¤Ë£µÈÖ¤ËÄêÃå¤·¤¿´ßÅÄ¤¬¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ê´ßÅÄ¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¬ËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Í¡×¤È£´¡õ£µÈÖ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡Ö²¾¤Ë£Ã£Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤âºå¿À¤ËÎÏÉé¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ÷¸þ¤¤â½ù¡¹¤ËÊÑ²½¡£Á°½Ð¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡ØÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤ë¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²¼¹î¾å¤ËÎ×¤á¤ë¡×¤È£Ã£Ó¤Ç¤ÎµÕ½±¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï£Ã£Ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£²°Ì¤ÎºÂ¤ò»à¼é¤·¡¢»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£