¡Ú£×£×£Å¡Û¥¸¥å¥ê¥¢¤¬à¶§°²½á 10·î¤ÎÆüËÜ³®Àû¤ò¹µ¤¨¡Ä£Â¡¼¥Õ¥¡¥Ö¤ò»î¹çÁ°¤Ë£Ë£Ï¡ª
¡¡£×£×£Å¤Î½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¤ÇàÈþ¤·¤¶¸µ¤á¤³¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤Îà¶§°²½á¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï£¶·î¤ËÆ±²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¡¢£··î¤ËÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¡£²¦ºÂËÉ±Ò¤Ø¤Î¶¯ÎÏ¤Êà½õ¤Ã¿Íá¤òÆÀ¤Æ¡¢Àè½µ¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¥ß¥Á¥ó¤òÁê¼ê¤Ë²÷¾¡¡£»î¹ç¸å¤â¥¥¢¥Ê¤¬¥ß¥Á¥ó¤ò½±¤Ã¤Æ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ë¤â£Ë£Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥ß¥Á¥ó¤È¶¦Æ®¤¹¤ë£Â¡½¥Õ¥¡¥Ö¤ËÍí¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£Àè½µ¤Ï£²¿Í¤ËµÕ¤é¤¦¥ß¥Á¥ó¤ò¸«¤»¤·¤á¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡££Â¡½¥Õ¥¡¥Ö¤¬È¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Öº£Ìë¡¢»ä¤ÈÀï¤¦¡©¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¡¢°ìµ³Æ¤¤Á¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡£Â¡½¥Õ¥¡¥Ö¤â¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¥¥¢¥Ê¤ÏÆþ¾ì¤·¤Æ¤¤¿£Â¡½¥Õ¥¡¥Ö¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÆÍ¤Ã¤«¤«¤ë¡££Â¡½¥Õ¥¡¥Ö¤Ï¥¨¥×¥í¥ó¤Ç¤³¤ì¤Ë±þÀï¤·¡¢¥¥¢¥Ê¤ò¥í¡¼¥×¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£ÂåÍý¿Í¤ò¹¶·â¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï·ãÅÜ¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤òÄ©Àï¼Ô¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£Õ£Ó²¦¼Ô¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¾ì³°¤ÇÄÉ·â¡££Â¡½¥Õ¥¡¥Ö¤ò¾ì³°¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Ë£²ÅÙÂÇ¤Á¤Ä¤±¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥¢¥Ê¤¬¥¹¥È¥ó¥Ô¥ó¥°¤«¤é¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÂÎÀª¤ÇÊá¤é¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¥¢¥ê¥Ù¥Ç¥ë¥Á¤òÈ¯¼Í¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ë¡¼¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ë£Â¡½¥Õ¥¡¥Ö¤ò£Ë£Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ¸ì¤ÇÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÂÎÀª¤Ë¡£¤È¤É¤á¤Î¥¹¥È¥ó¥×¤òÇØÃæ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥ß¥Á¥ó¤¬ÃÝÅá¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¾ì³°¤Ç¥¥¢¥Ê¤ËÃÝÅá¤ò¤¯¤é¤ï¤¹¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë¤â¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï²¿¤È¤«ÃÝÅá¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¾ì³°¤ËÆ¨Ë´¤·¡¢¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ï²¿¤ÈÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï£±£°·î£±£·¡¢£±£¸Æü¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡Ö£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¤Î³®Àû½Ð¾ì¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¶§°¤Ê½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¹ñµ»´Û¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£