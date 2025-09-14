£×£Å£Ó£Ô¡¥ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×Ãæ·Ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¹¥É¾²Á¡¡³èÌö¤Î¾ì¹¤²¤ë¤«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤ÎßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢Î¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡Ë¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æà¥Ç¥Ó¥å¡¼á¡£¥É¥¿¥Ð¥¿¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¤À¤±¤Ë¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯¤«¤é¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÈÄÁ°¤¬Ãæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡££²£°£²£²Ç¯£´·î¤«¤é¸µ£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬Ãæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£ºòÇ¯£¸·î¤Ë½÷ÀÌäÂê¤Ç¶à¿µ¤·¤Æ¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ï½µÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ßÀÅÄ¤¬Àµ¼°¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡£±£³ÆüÊüÁ÷¤Ç¤ÏÊ¼¸Ë¸©É±Ï©¤Ç¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¼ý³Ï¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¥ì¥ó¥³¥ó¼ý³Ï¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÅ¥¤«¤éÂ¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤¹¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¾¡Ëó½£ÏÂ¤¬¡ÖßÀ¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤¤è¤Í¡£ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖßÀÅÄ¤ÎÎ¹¥µ¥é¥À½é¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ØÅÚÍË¤ÎÄ«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¤À¡£¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¤â¿Æ¶á´¶¤òÊ¨¤«¤»¤ëÌòÊÁ¤¬Â¿¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡½¶µ¾ì£°¡½¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ßÀÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎ¹¥µ¥é¥À¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£