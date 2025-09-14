「夏秋コーデ」なに着る！？→【AMERICAN HOLIC】が大当たりかも！

夏の暑さが残る時期。快適な服装で過ごしたいけれど、秋のムードも取り入れたい。そんな思いに応えてくれそうなのが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のアイテム。今回はいますぐマネしたい、残暑厳しい日でも快適に過ごせそうなスタイルを紹介します。気軽に秋らしさを取り入れられるので、ぜひ参考にしてみて。

涼しげな秋色ワンピコーデ

ノースリーブがヘルシーな雰囲気を演出してくれるワンピース。深めのVネックで顔周りもスッキリ見せてくれそうです。涼しげな着こなしながら、ベージュ × グレーの落ち着いた色合わせが秋らしい印象に。 ストンと落ちるシルエットで細見え効果も期待できます。

季節の変わり目に活躍するきれいめサロペット

センタープレスが大人っぽいきれいめサロペット。サイドライン入りでカジュアルさもありつつ、落ち感のある素材で上品さも備えた一枚です。インナーにグレーの半袖ニットを合わせれば、今の時期も快適に。長袖トップスを合わせたり上からシャツを羽織ったりすれば、ロングシーズン活躍してくれます。

今すぐ着たい夏秋シャツコーデ

深いブラウンに秋のムードを感じる、ストライプシャツを使ったコーデ。左右で着丈差のあるアシメデザインがポイントで、バックスリットや、ボタンは首元のみなどこだわりのディテールが光ります。羽織りとして使いやすく、カジュアルなTシャツとクラフト感あるニットスカートを合わせれば、軽やかさのある夏秋スタイルに。ジーンズコーデにもマッチしそうです。

秋の軽やかフェミニンスタイル

大きなケープがエレガントなプルオーバーを使った、大人に似合いそうなコーデ。ケープを取り外すとノースリーブトップスとしても着回せるので、着こなしの幅が広がります。グリーンのプリーツパンツを合わせると、季節感を気軽に取り入れられそう。暑さの残る日にはサンダルを合わせて、軽やかにコーデをまとめてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のInstagram投稿、@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu