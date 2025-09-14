◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）

巨人が坂本勇人内野手（３６）の逆転サヨナラ打で阪神とのレギュラーシーズン最終戦を制した。初回、３点を先行された直後に中山礼都内野手（２３）がプロ初の逆転満塁本塁打。５回に一挙７失点したが、７回に３点を返し、９回に坂本が「打撃の神様」川上哲治を抜き球団歴代４位の原辰徳に並ぶ１２本目のサヨナラ安打を放った。両軍計２１得点の乱打戦を制し、３位ＤｅＮＡとの１ゲーム差をキープ。１４日からは敵地でＤｅＮＡとの直接対決２連戦に臨む。

興奮と歓喜の輪の中心で坂本が破顔した。サヨナラが決まると、一塁ベース付近で右手を突き上げてジャンプ。大歓声を浴びながらナインからの手荒い祝福に身を委ねた。２３年６月１６日の楽天戦（東京Ｄ）以来、通算１２本目のサヨナラ安打。「当たりは良くなかったですけど、良かったです。（ウォーターシャワーは）浴びてないです。水は誰もかけてない。リスペクトがあるので」と、はにかんだ。阪神とのレギュラーシーズン最終戦。ルーズベルトゲームを超える両軍合計２１得点の乱戦に終止符を打った。

１点を追う９回１死二、三塁、満を持して代打で登場した。東京Ｄ全体が震え、期待感が膨らんだ。フルカウントからドリスが投じた真ん中１５１キロツーシームに反応。「なんとか前に飛ばしたいと思っていた」。コンパクトにはじき返した打球は遊撃の熊谷のグラブを強襲して、中堅へと抜けた。サヨナラ２点打で最高のフィナーレを告げた。

切り札として抜群の勝負強さを示している。８月１２日の中日戦（東京Ｄ）を最後にスタメンはないが、代打として１７打数６安打、打率３割５分３厘。１０日の広島戦（東京Ｄ）で決勝犠飛を放つなど、直近は３戦連続打点を挙げている。阿部監督は「もう、あそこしかなかった。ああやって打てるのは大したもんですよね。（代打の）難しさは僕も知っているんで、とにかくインフィールド内に飛ばすというのはすごく難しくて、それができるからこそ一番大事なところに取っておいている」とうなった。

どんな時も勝利のために動く姿は変わらない。ベンチスタートが続く中でも、試合中にオコエやリチャードに配球の考え方などをレクチャーする。ファームにいた時もそうだった。打撃不振による２軍調整中は、自らへの復活へ注力する一方、ヤングＧに技術や経験を惜しみなく伝授した。同じ内野手の浦田には守備の際の足の運びや、打席での考え方を助言。ドラフト２位ルーキーは「すごい時間だった」と感謝が尽きない。その浦田がこの日１軍昇格して犠打を成功させ、直後に坂本が試合を決めた。「前の浦田が一発でバント決めて、すごくいい流れで打席には入れた」と背番号６。プレーでも最高の姿を見せた。

リーグ連覇はかなわなかったが、阪神にやり返すチャンスはある。まずはＣＳ第１ステージが本拠開催となる２位を必ず勝ち取り、その先で虎への雪辱を描く。「クライマックスシリーズもあるし、僕らは２位争いをしている。監督も全試合勝つつもりでやると言っているのでそこにフォーカスしてやりたい」。絵になる代打の神様がチームを高みへ連れていく。（宮内 孝太）

チーム全体が「坂本に回そう」の意識

◆村田真一Ｐｏｉｎｔ 坂本はさすが千両役者やね。５球連続でスライダーで誘われていたけど、我慢するところは我慢して、浮いたツーシームをきっちりと捉えた。（阿部）慎之助監督も現役の晩年はそうやったけど、あれほどの打者が切り札で控えていると、８回でも９回でも野手陣が「坂本に回そう」という意識になってくるよ。直前の無死一、二塁から浦田が犠打を決めたけど、もう勝利を確信したようなガッツポーズを繰り出して、ベンチでほえてたもんね。もう坂本が決めてくれるって思ってたはずよ。それが全てを物語ってるよ。（スポーツ報知評論家・村田 真一）

◆記録メモ 坂本（巨）が９回に代打で逆転サヨナラ２点タイムリー。１０日の広島戦で８回に打った勝ち越し犠飛に続き、代打で２打席連続の勝利打点をマークした。サヨナラ安打は２３年６月１６日楽天戦の９回、逆転３ランで記録して以来、通算１２本目。代打では初。巨人では１１本で並んでいた「打撃の神様」川上哲治を抜いて、原辰徳に並ぶ４位となった。なお、サヨナラ安打のプロ野球最多記録には、清原和博の２０本がある。