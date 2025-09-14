オリックス・古田島成龍投手（２６）が１３日、大阪・舞洲の球団施設でリハビリを開始した。１１日に横浜市内の病院で右肘クリーニング手術、右肘尺骨神経移行術を受け、１２日に退院。来季中の完全復活を期す右腕は「もう一度マウンドに立つ」と前を向いた。

熱血派の２年目らしく、退院翌日にして早くも再出発だ。「やるからには成長して戻りたい一心。焦らず、来季の開幕に向けて。本当に少しずつレベルアップできれば」。リハビリ期間のテーマを「強い体づくり」と掲げ、自己最速１５２キロの更新も視野に。「（球速を）上げることを目標にしているし、そのチャンスがあると思う。ワンランク、ツーランク上げていけたら最高っす」と笑顔を見せた。

昨季は救援の柱として活躍し、新人では史上２人目（パでは初）の「５０試合以上登板＆防御率０点台」を達成（５０試合で防御率０・７９）した。自身のインスタグラムでは「＃新田島になるよ」と、パワーアップを宣言。「自分の中で変化させるチャンス。マイナスに捉えず、いろいろと変えられる時間になる」。１２０％の姿で復帰し、再び代名詞のド派手なガッツポーズを披露する。（南部 俊太）