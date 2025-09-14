◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―０中日（１３日・マツダスタジアム）

今季限りで現役を引退する中日・中田翔内野手（３６）が１３日、故郷のファンに別れを告げた。今季最後の広島戦（マツダ）で１軍に合流。出場選手登録はされていないが、試合前に打撃練習を行い、敵地の拍手にヘルメットを取って応えた。試合後は登場曲「Ｍｙ ＨＥＲＯ」（ビーグルクルー）が流れるなか、同学年の広島・菊池から花束を贈られ、「本当にありがたいです。当たり前のことではないので」と感謝した。

１４日の阪神戦（甲子園）にも同行する。１９日のヤクルト戦（バンテリンＤ）で引退セレモニーが行われるが、各球場でも“あいさつ回り”を行う予定だ。出身地の広島、大阪桐蔭時代を過ごした関西と続く“地元行脚”から開始。３０日からの古巣・巨人戦（東京Ｄ）が最後の花道となる。

練習中には不振の細川から相談を受け、「すごいホームラン打者たちを見てきたけど、やっぱり波がある。１本出たらポンポン打てる」と激励。ベテランの仕事も果たしながら、温かい拍手と声援に何度も手を振った。