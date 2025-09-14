◆明治安田Ｊ１第２９節 清水１―０新潟（１３日・デンカＳ）

清水エスパルスはアウェーで最下位の新潟に１―０で競り勝ち、５試合ぶりの白星を挙げた。前半１６分、クロスに反応したＦＷ高橋利樹が２戦連発弾。エースのＦＷ北川航也主将（２９）を出場停止で欠く中、今夏加入したストライカーが貴重な先制点をもたらした。守備もＧＫ梅田透吾を中心に踏ん張り、今季９度目の無失点。順位は１３位のままだが勝ち点を３６とし、１８位・湘南との差を１１に広げた。

待ちわびた光景が眼前に広がっていた。同じチームカラーの“オレンジ対決”。制したのは土俵際で踏ん張った清水だった。主将を務めるなど現役時代を過ごした古巣から今季連勝を飾った秋葉忠宏監督（４９）は「肉体的にも精神的にもタフに戦った」と選手をたたえた。

乗っているストライカーが虎の子の１点をたたき出した。前半１６分、ＦＷ高橋利はハーフライン付近で縦にボールを出すと、一気にゴール前へ。最後はＤＦ山原怜音が送った左クロスに飛び込み、スライディングしながら泥くさく押し込んだ。「いい形で崩せた。信じて（ゴール前に）入った」。前節（８月３１日）の鹿島戦（１△１）に続く一撃で、リーグ中断期間に行われたＪ２磐田との練習試合も含めれば“３戦連発”の大当たり。指揮官も「泥くささ、嗅覚が素晴らしい」と目を細めた。

献身的姿勢は誰もが認める。持ち場は最前線ながら相手センターバック（ＣＢ）にプレッシャーをかけ続け、守備でも２試合ぶりの無失点に貢献。「新潟はうまいＣＢがいる。前から行かないと対角のボールを蹴られてしまう」と予告していた通りに役目を果たした。

終盤は新潟に押し込まれる場面が続き、１２分と表示されたアディショナルタイムはピンチが続いたが梅田が好セーブを連発。７月以降の公式戦７試合中５試合を０で終えている守護神は「クロスに体を張ってくれているのはＤＦのみんな」と仲間に感謝した。

アウェーでの勝利は４月２９日のＦＣ東京戦以来。勝ち点は３６となり、残り９試合で降格圏の１８位・湘南とは１１差に開いて残留が視界に入ってきた。次節（２０日）のアウェー京都戦からはホーム・浦和戦（２３日）、アウェー・神戸戦（２７日）と３連戦が待つ。「入りからしっかりやれば勝てる」と高橋利。上位勢を立て続けに食らい、目標の１ケタ順位まで上昇していく。（武藤 瑞基）