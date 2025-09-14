◆明治安田Ｊ２第２９節 いわき５―１札幌（１３日・プレド）

退場者２人が出たことが響き、北海道コンサドーレ札幌が３試合ぶりに黒星を喫した。ホーム・いわき戦は前半２９分、ＭＦ白井陽斗（２５）のゴールで先手を奪うも、同３６分にＭＦ荒野拓馬（３２）が一発レッド。同４４分に追いつかれ、後半２分に逆転を許した。反撃を試みた直後の同５分、ＦＷマリオセルジオ（３０）も一発退場に。９対１１の数的不利を覆せず、１―５で敗戦。プレーオフ圏である６位との勝ち点差が８に遠のく、痛い１敗となった。

今季最多タイとなる５失点の敗戦も、札幌の選手に送られたのは大きな拍手だった。数的不利の中、最後まで得点を狙い、体を張り、前に出た。ＧＫ高木駿（３６）が「戦う姿勢は最後まで見せられた」と口にした思いは、１万１０００超えの観衆に伝わっていた。

序盤の猛攻を耐え、前半２９分に先制点を挙げた。ゲームプラン通りに進んでいたが、７分後にＭＦ荒野が危険なタックルと判断された一発退場で、潮目が変わった。前半４４分に追いつかれ、後半早々に逆転された。更にマリオが相手を故意に踏む反則でピッチを去ると、失点を止めることはできなくなった。ＭＦ高嶺朋樹主将（２７）は「２人退場するとさすがに厳しい」と険しい表情で振り返った。

必勝を期した戦いも、予期せぬ形での敗戦。次節は退場した２人の他、ＭＦ宮沢とＦＷバカヨコも警告の累積で出場停止となる。プレーオフ圏への道のりは険しいが、試合後の柴田慎吾監督（４０）から飛んだ「色んな感情はあると思うが、しっかり顔を上げていこう」と言うゲキに、皆が真摯に耳を傾けた。「可能性がある限り、やるのが選手なので」。残り９戦へ、高嶺主将が全員の消えぬ闘志を代弁した。（砂田 秀人）