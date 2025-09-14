【ザグレブ＝平地一紀】レスリングの世界選手権は１３日、クロアチアの首都ザグレブで開幕して第１日が行われ、男子フリースタイル８６キロ級でパリ五輪代表の石黒隼士（はやと）（自衛隊）が初の決勝進出を果たした。

同７０キロ級は、昨年準優勝の青柳善の輔（クリナップ）が決勝に進んだ。２人の決勝は１４日に行われる。日本勢は初日を終え、メダル二つが確定した。

思わぬトラブル乗り越え決勝へ

２３歳の青柳が、思わぬトラブルを乗り越えて決勝に勝ち進んだ。ロシア出身のイスマイル・ムスカエブ（ハンガリー）と対戦した準々決勝。グラウンドの攻防になった際、ムスカエブの腕を数回、揺さぶったところ、突然、相手が激高。審判や相手陣営が慌てて止めに入ったが、頭突きやパンチを浴びた。結局試合は青柳が制したものの、控室に向かう通路でも、怒りの収まらないムスカエブが襲いかかろうとする事態となり、青柳は「（相手は）けんか早い選手なんで、それで殴ってきたのではないかと思う。自分は初めて（の経験）だったんで、楽しかった」と強気に振り返った。準決勝は、無失点の勝利で２年連続の決勝進出。「自分を信じてやり続けたら、うまくはまって、この位置に戻ってこられた」と喜んでいた。