気象台は、午前4時44分に、大雨警報（土砂災害）を魚津市に発表しました。

富山県では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。東部では、14日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■富山市

□大雨警報

・土砂災害

14日夕方にかけて警戒

・浸水

14日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



□洪水警報

14日朝にかけて警戒



■高岡市

□大雨警報

・土砂災害

14日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm





