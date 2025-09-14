【大雨警報】富山県・魚津市に発表 14日04:44時点
気象台は、午前4時44分に、大雨警報（土砂災害）を魚津市に発表しました。
富山県では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。東部では、14日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
14日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
14日朝にかけて警戒
■高岡市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■滑川市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
14日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■黒部市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
■砺波市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■小矢部市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
■南砺市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■射水市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■上市町
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
■立山町
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm