福井競輪場のG2「第41回共同通信社杯」は3日目を迎える。注目は11Rだ。

ワールドクラスの脚力を誇る太田が中心。二次予選は根田の仕掛けに狂わされた分、脇本にあっさり行かれた。ただ、初日の走りを見ても、落ち着いて自分の仕掛けさえできれば力は上。このメンバーに入っても新山を出させず主導権を握り、別線を完封する。

対抗は逆転含みで古性。前々に踏み込んで直線で迫る。

＜1＞古性優作 （勝ち上がれたのは）たまたま。前が落車すると思って、あのコースに行った。福永君がよく頑張ってくれたおかげ。映像を見て先輩にアドバイスをもらいたい。自力自在。

＜2＞太田海也 絶好のレース展開だったが…。脇本さんにちぎられて追いかけただけで手応えはない。2日間不完全燃焼。自力。

＜3＞新山響平 少しフォームが気になる。映像を見て確認したい。反省点を生かして、また自分のレースをしたい。自力。

＜4＞森田優弥 冷静に走れているし、いいと思う。乗り方はだいぶ良くなってきたが、もう少し修正したいかな。自分が前で自力。

＜5＞鈴木玄人 手応えはないですね。森田君へ。

＜6＞五日市誠 初日、2日目のような展開なら付いては行ける。流れに乗っては走れている。新山君へ。

＜7＞山口拳矢 最後は迷ってしまった。コースがなくて踏めなかった。初日よりはマシになった。1人で。

＜8＞三谷将太 古性君へ。しっかり頑張るだけ。

＜9＞荒井崇博 林君が落ち着いて組み立ててくれた。前が2人いて付いて行って抜いただけ。太田君へ。