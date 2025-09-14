[9.13 オランダ・エールディビジ第5節](スタディオン・フェイエノールト)

※28:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 5 G. Smal

DF 21 アネル アフメドジッチ

DF 26 G. Read

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 セム・スタイン

MF 40 L. Valente

FW 9 上田綺世

FW 16 L. Sauer

FW 23 A. Hadj Moussa

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 2 バルト ニューコープ

DF 15 J. Bos

DF 31 マルコム・イェン

DF 43 J. Plug

MF 28 O. Targhalline

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 G. Diarra

FW 32 A. Sliti

FW 36 J. Slory

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[ヘーレンフェーン]

先発

GK 22 B. Klaverboer

DF 4 S. Kersten

DF 17 N. Hopland

DF 19 V. Zagaritis

DF 45 O. Braude

MF 6 J. van Overeem

MF 8 L. Brouwers

MF 10 R. Meerveld

FW 7 M. Rivera

FW 9 ディラン・フェンテ

FW 20 J. Trenskow

控え

GK 31 N. Bakker

GK 44 アンドリアス ノッペート

DF 3 M. Willemsen

DF 15 M. Egbring

DF 28 H. Petrov

MF 16 M. Linday

MF 32 K. Jansen

MF 35 I. Ahmed

FW 26 A. van Axel Dongen

FW 27 V. Sejk

FW 50 E. Gürbüz

監督

Robin Veldman

