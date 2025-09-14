フェイエノールトvsヘーレンフェーン スタメン発表
[9.13 オランダ・エールディビジ第5節](スタディオン・フェイエノールト)
※28:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 5 G. Smal
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 26 G. Read
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
MF 40 L. Valente
FW 9 上田綺世
FW 16 L. Sauer
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 J. Bos
DF 31 マルコム・イェン
DF 43 J. Plug
MF 28 O. Targhalline
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 G. Diarra
FW 32 A. Sliti
FW 36 J. Slory
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[ヘーレンフェーン]
先発
GK 22 B. Klaverboer
DF 4 S. Kersten
DF 17 N. Hopland
DF 19 V. Zagaritis
DF 45 O. Braude
MF 6 J. van Overeem
MF 8 L. Brouwers
MF 10 R. Meerveld
FW 7 M. Rivera
FW 9 ディラン・フェンテ
FW 20 J. Trenskow
控え
GK 31 N. Bakker
GK 44 アンドリアス ノッペート
DF 3 M. Willemsen
DF 15 M. Egbring
DF 28 H. Petrov
MF 16 M. Linday
MF 32 K. Jansen
MF 35 I. Ahmed
FW 26 A. van Axel Dongen
FW 27 V. Sejk
FW 50 E. Gürbüz
監督
Robin Veldman
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります