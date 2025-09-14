ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」が6日間シリーズの幕を開ける。初日メインの12R「JLCドリーム」に1枠シードで登場する原田才一郎は、前検1番時計の6秒63をマークして早くも快速ムードが漂う。唯一のA1レーサーの逃げを信頼だ。

「優勝を狙います」とV宣言の原田が前検1番時計をマークした。前検気配も上々だが、レース本番までにさらにパワーアップさせてくるはず。インで後手に回るケースは考えにくい。ぶっちぎりの逃げを決める。大原、津田の地元両者がどこまで迫るか。大原は実績機ゲット。津田は10日に宮島優勝戦を走ったばかりだ。仲道の取り付けには注目。

＜1＞原田才一郎 悪くないですよ。むしろ少しスリットから余裕があった感じがしたし、ターン回りも違和感がなかった。

＜2＞小林孝彰 押す感じがなかったので、ペラは叩いて行きました。体感的に違和感がありますね。

＜3＞大原祥昌 ペラは普通の形だった。元々良かったエンジンの良さが新ペラに交換されてから出てきた感じ。

＜4＞仲道大輔 下がるとかはないけど、このままでは面白くないので、パンチがつくように調整したい。

＜5＞長谷川晴哉 伸びは悪くない。でもスタートが分かりづらかったし、行き足も良くなさそう。

＜6＞津田陸翔 取り付けをマイナスに下げてターン回りの感じも良かったし、伸びも前検合格点です。