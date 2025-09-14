◆米大リーグ ブルージェイズ―オリオールズ（１３日・カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発し、初回は強烈な打球が直撃するアクシデントもあったが、３者凡退発進を切った。

１回表には味方打線が２点を奪って、マウンドに上がった菅野。先頭のスプリンガーはスライダー系を３球連続続けて二飛に打ち取った。続くルークスも右飛に打ち取ってゲレロを迎えると、打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）が左足首付近に直撃し、トレーナーも駆け寄ったが、そのまま自力で歩いてベンチ裏に下がっていった。ヒヤリとするシーンだったが、打球は捕手が処理して３アウトを奪った。

菅野は７日（同８日）の本拠地・ドジャース戦で先発した際に、メジャーでは初対戦だった大谷翔平投手（３１）に先頭弾など２打席連続弾を被弾。さらに右足に打球が当たって４回途中７安打４失点（自責３）で緊急降板となった。それでも大事には至らず、中５日で１１勝目を狙うマウンドにが上がった。

８月３１日（同９月１日）の敵地・ジャイアンツ戦では４２歳で当時通算２６４勝だったバーランダー、７日（同８日）のドジャース戦では３７歳で当時通算２２１勝だったカーショーと投げ合い、この日もブルージェイズは４１歳で２２１勝のシャーザーと投げ合い。現役で３人しかいない通算２００勝以上のレジェンドと３登板連続で投げ合うこととなった。

菅野は８月１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦で１０勝目を挙げたが、その後は４登板連続で白星がなく、直近は３登板連続で敗戦投手になっている。