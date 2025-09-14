小林香菜は異色のキャリア

陸上の世界選手権東京大会は13日に開幕した。大舞台を前にプロランナーの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）が「THE ANSWER」の単独取材に応じ、男女マラソンの日本選手を徹底解説。14日号砲の女子は、異色キャリアの24歳に期待を込めた。

日本女子は小林香菜（大塚製薬）、安藤友香（しまむら）、佐藤早也伽（積水化学）の布陣で世界に挑む。世界陸上に4度出場し、マラソンのキャリアが140戦を超える“百戦錬磨”の川内は、「経歴がなかなかいいですよね！」と小林に熱視線を送った。

24歳の小林は早大時代は陸上部ではなく、ランニングサークル「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属。かつて埼玉県庁職員として「最強の市民ランナー」と呼ばれた川内とは異色キャリアの共通点がある。

「経歴もいいんですけど、楽しそうに走っているのもいいんですよね。マラソン選手って修行僧みたいなタイプも多いのですが、小林選手は本当に楽しそうに走っています」

川内は小林に負けた経験がある。昨年の防府読売マラソン。男女混合の大会、川内は30キロ付近で小林に抜かれた。

「男女混合レースだと、女性は男性のペースメーカー的存在に引っ張ってもらうことが多いのですが、小林選手は30キロで私をかわした時、ひたすら1人で走っていたんですよ。私を含めて男子選手をバンバン抜いて、ぐんぐん上がっていきました！」

小林にある2つの特徴とは 安藤は「活躍の期間が長い」

防府で2時間24分59秒の大会新記録をマークした小林は約1か月後、大阪国際で2時間21分19秒と自己記録を大幅に更新。川内は、小林には2つの特長があると言う。

「1つは、ハーフマラソンや10キロの自己ベストより速いペースで突っ込んでも怖気づかないところですね。もう1つは先頭集団から離れても粘っていけるところ。他の選手がペースが落ちると拾っていけるんですよね」

粘り強さの源泉は、やはりそのキャリアにあると見る。小林は学生時代にフルマラソンはもちろん、100キロレースでの優勝経験がある。

「私でもダブルマラソンの84.39キロがレースでは最長距離ですからね。100キロで粘り強さを身に着けているんじゃないでしょうか」と話す川内は、「荒れたレースになると強いと思いますよ！」と本番への期待を口にした。

31歳の安藤は豊川高（愛知）時代に全国高校駅伝の優勝メンバーに名を連ねており、川内は「活躍の期間が長いですよね」と言う。

小林とは違った意味で独特のキャリアを重ねてきた。高校卒業後、チームミズノアスレティック、時之栖とチームを替え、スズキ浜松アスリートクラブ時代の17年に名古屋ウィメンズで2時間21分36秒の初マラソン日本最高をマーク。川内も出場した同年のロンドン世界選手権で17位に入った。

19年にはワコール、24年には現所属のしまむらと実業団チームを渡り歩いてきた。

「あちこち移籍しながら、自分の意志を貫き通すというところでは強いのかなと思いますね」

世界ハーフや世界クロカンに加え、1万メートルで21年東京五輪に出場するなど大舞台を知っており、川内は「代表経験は男女マラソンの日本代表6人で一番あると思います。雰囲気に飲まれることはないんじゃないですかね」と話した。

佐藤に期待するリベンジ「強くなっていると思います」

佐藤は23年ブダペスト世界選手権の女子マラソンで20位。今年の名古屋ウィメンズで2時間20分59秒の自己ベストをマークし、2大会連続で大舞台に立つ。

「ブダペストで悔しい思いをして強くなっていると思います。リベンジしてほしいです」と言う川内は、23年大阪国際でペースメーカーとして引っ張った経験がある。

佐藤は第1集団につかず、川内らが牽引する第2集団についた。「第2集団を選んだのは、後半に上げていこうというプランだったと思うのですが、失速してしまったんですよね」と川内。このレース、佐藤は優勝した松田瑞生から約4分遅れの2時間24分47秒で6位に終わっている。

勝負重視の世界選手権では前半スローペースで流れる可能性が高い。川内は「（大阪国際で）後半に上げていくレースができなかったのは気になります」とする一方で、「ここを克服できていればブダペストのリベンジの可能性はありますよ」と続けた。

世界選手権での日本女子の入賞は19年ドーハ大会7位の谷本観月が最後。表彰台は13年モスクワ大会銅メダルの福士加代子以来、遠ざかっている。

91年の東京大会では山下佐知子が銀メダルを獲得し、有森裕子が4位に入った。34年前に匹敵するような熱いレースに期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部・杉本 亮輔 / Ryosuke Sugimoto）