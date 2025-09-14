TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時24分に、洪水警報を金沢市、かほく市、津幡町、内灘町に発表しました。

能登では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。加賀では、14日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□洪水警報【発表】
　14日昼前にかけて警戒

■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　30mm

■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■かほく市
□洪水警報【発表】
　14日昼前にかけて警戒

■津幡町
□洪水警報【発表】
　14日昼前にかけて警戒

■内灘町
□洪水警報【発表】
　14日昼前にかけて警戒

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　30mm

■能登町
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm