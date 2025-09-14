【洪水警報】石川県・金沢市、かほく市、津幡町、内灘町に発表 14日04:24時点
気象台は、午前4時24分に、洪水警報を金沢市、かほく市、津幡町、内灘町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・金沢市、かほく市、津幡町、内灘町に発表 14日04:24時点
能登では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。加賀では、14日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□洪水警報【発表】
14日昼前にかけて警戒
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 30mm
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■かほく市
□洪水警報【発表】
14日昼前にかけて警戒
■津幡町
□洪水警報【発表】
14日昼前にかけて警戒
■内灘町
□洪水警報【発表】
14日昼前にかけて警戒
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 30mm
■能登町
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm