韓国の男性グループ・ＲＩＩＺＥ（ライズ）が１３日、東京・国立代々木競技場第一体育館で、初ワールドツアー「ＲＩＩＺＩＮＧ ＬＯＵＤ」の一環として、初アリーナツアーの東京公演を開催。来年２月２１〜２３日に自身初の東京ドーム公演を開催することを発表した。Ｋ−ＰＯＰ男性グループ最速となるデビュー２年５カ月で、東京ドーム公演を実現させる。

昨夏にホールツアー、今夏にアリーナツアーと規模を“ライズ”させ、爆速でドームにたどり着いた。アンコールでショウタロウ（２４）が「実はまだ終わっていません。ＢＲＩＩＺＥ（ファンの呼称）に大事なお知らせがあります！」と切り出すと、東京Ｄ公演を知らせる告知映像が。１・１万人の悲鳴にも近い大歓声が上がり、６人も跳び上がって喜んだ。

ソヒ（２１）は「本当に？夢じゃないか？」と目を見開き、同日に２４歳を迎えたソンチャン（２４）は「本当に本当にめっちゃうれしい」と最高の“誕生日プレゼント”に感激。ショウタロウは「東京ドーム決まりました！鳥肌立った！泣きそうになった。夢が一つかないました」と大興奮。夢のステージに向けて「もっとパワーアップして届けます」と成長を誓った。

この日はウォンビン（２３）が体調不良のため、椅子に座ってのパフォーマンスとなった。冒頭で「まず僕のコンディションが良くなくて、ベストを見せる事ができなくて申し訳ないです」と謝罪すると、ソヒが「大丈夫大丈夫！」と横で励ました。ＢＲＩＩＺＥの声援が力となり、「Ｌｏｖｅ １１９」「Ｇｅｔ Ａ Ｇｕｉｔａｒ」など全２６曲を全力披露した。

◇ＲＩＩＺＥ（ライズ）「成長する（Ｒｉｓｅ）」と「実現する（Ｒｅａｌｉｚｅ）」という意味の英単語を合わせて名付けられた。２０２３年９月に「Ｇｅｔ Ａ Ｇｕｉｔａｒ」でデビューし、２３年度の授賞式でデビュー４カ月で新人賞４冠を達成。デビュー前にオープンしたインスタグラムが４日間でフォロワー１００万人を突破。Ｋ−ＰＯＰグループ最短記録を更新するなど、若者を中心に人気を集めている。２４年９月に日本デビューを果たした。