»°ãø¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡ª¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç£²¡Ý£±ÀËÇÔ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×
¢¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¡¢¦Âè£´Àá¡¡¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹£²¡½£±¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê£±£³Æü¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£¸»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¸¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£»°ãø¤ÏÂåÉ½ÀïÌÀ¤±¤Î¤³¤Î»î¹ç¤â£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î£±¡¦£µÎóÌÜº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯¡££°¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±£±£¶Ê¬¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬£Ð£Ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡££²¡Ý£±¤ÎÀËÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ë£±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£³Ê¬¡¢»°ãø¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ß¥ó¥Æ¤¬Êü¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤ÎÀè¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤Ëµ²¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸·¤·¤¤³ÑÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»î¹ç¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¼ç¾¥À¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¤¢¤ï¤Æ¤¿£Ã£Â¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç£Æ£×¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó¤òÅÝ¤·¤Æ£Ð£ËÈ½Äê¡£¥»¥á¥ó¥è¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤ÆÁê¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£²¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»°ãø¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡×¤È¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç·ëÂ«¤Î¸Ç¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Á´Á³½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢ÇÔÀï¤Î¶ìÌ£¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½é¥´¡¼¥ë¤Ï½é¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥ß¥ó¥Æ¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼å¤¯Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤À½øÈ×Àï¤À¤¬¡¢£´Àá¤ÇÁá¤¯¤â£²ÇÔÌÜ¡£Á°Àá¤Ï¶¯Å¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¤òÇË¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶´¤ó¤Ç¤½¤ÎÀª¤¤¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ëµ¢¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤Ïº£µ¨¤«¤é¥È¡¼¥Þ¥¹¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤Æ¹¥Ä´¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¡£