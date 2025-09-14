K―POPの男性グループ「RIIZE」が13日、日本アリーナツアーの東京公演を国立代々木競技場第1体育館で行った。このステージで、来年2月21日から3日間にわたる初の東京ドーム公演の開催をサプライズ発表。K―POP男性グループとしてはデビューから史上最速となる2年5カ月で、日本最大規模の会場にその名を刻むことになった。

朗報がもたらされたのはアンコール中。この日、24歳の誕生日を迎えたソンチャンを祝福した後、ステージが暗転。LEDビジョンに、これまでの軌跡を振り返る映像とともに「TOKYO DOME」の文字が映し出されると、約1万1000人の観客で満員の会場は大きな歓声に包まれた。ソンチャンは「記憶に残る誕生日になりました」と喜びをかみしめ、ショウタロウ（24）は「ファンの皆さんのおかげです！」と感謝を伝えた。

東方神起らと同じ事務所に所属し、2023年9月にデビュー。現在までに全世界向けで発売した3作品全てがミリオンセラーを記録している。日本人にも親しみやすいポップスを基調にした音楽性が魅力で「Boom Boom Bass」「Get A Guitar」はTikTokのダンス動画で大きな話題となった。

今回のライブは、グループ初の世界ツアーの一環として開催。韓国やシンガポールなどのアジア圏に加え、北米など22都市を巡る。日本では5都市11公演で計13万5000人を動員。この日はウォンビン（23）がコンディション不良によりパフォーマンスの時だけ着席したが、東方神起の「Hug」のカバーや日本デビュー曲「Lucky」など全26曲を披露。約3時間のステージで火柱やレーザーなど多彩な演出もふんだんに詰め込んだ。

先月、事務所の合同ライブで立った東京ドームのステージで「いつか自分たちの力で立つ」と誓っていた6人。ENHYPENが持つデビュー2年10カ月の記録を上回る快挙となる。ショウタロウは「パワーアップしたステージを見せます！成長してまた帰ってきます！」と呼びかけ、会場から大きな拍手と歓声が送られた。 （高原 俊太）