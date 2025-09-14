TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時3分に、大雨警報（土砂災害）を高岡市、黒部市、小矢部市、上市町、立山町に発表しました。また洪水警報を富山市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を滑川市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・高岡市、黒部市、小矢部市、上市町、立山町に発表 14日04:03時点

富山県では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。東部では、14日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　14日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　14日朝にかけて警戒

■高岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■滑川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日朝から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　14日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■黒部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒

■砺波市
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■小矢部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒

■南砺市
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒

■射水市
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■上市町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒

■立山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒