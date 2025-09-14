韓国のボーイズグループRIIZE（ライズ）が13日、東京・代々木第一体育館でアリーナツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR［RIIZING LOUD］IN JAPAN」東京公演を開催した。

今年7月から世界14都市で開催中のワールドツアーで、日本では5都市のアリーナで11公演を開催し、13万5000人を動員予定。昨年5月以来となる同所でのライブとなり、ショウタロウ（24）は「ただいま代々木！」と絶叫。ウンソク（24）は「会いたかったです。今日も楽しく遊びましょう！」と呼びかけた。

ステージでは代表曲の「Get A Guitar」「Love 119」や日本デビュー曲の「Lucky」、最新曲「Fly Up」など全26曲をパフォーマンス。この日が24歳の誕生日のソンチャンをメンバーとファンで祝福する場面もあり、大きな誕生日ケーキも登場。ソンチャンは「これからも6人のメンバーで仲良く楽しく活動したいです」と喜んだ。

ウォンビン（23）は体調不良のため、座って歌唱のみでの出演となった。MCでは「僕のコンディションが良くなくて、時間をつくって見に来てくださったすべての皆さん、申し訳ありません」と謝罪。続けて「ベストの姿をお見せできずに申し訳ない気持ちがとても大きいですが、最後まで力いっぱい頑張ります」と声を振り絞った。

アンコールでは来年2月21日から3日間、初の東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR［RIIZING LOUD］Special Edition in TOKYO DOME」の開催を発表。会場はこの日最大の歓声に包まれた。K−POP男性グループではデビュー最速の2年5カ月での東京ドーム公演となり、ショウタロウは「ちょっと泣きそうになったけど、またこうしてBRIIZE（ファンの総称）のおかげで僕たちの夢が一つかないました」と感謝。「もっともっとパワーアップした『RIIZING LOUD』をお見せしますので、皆さんぜひ遊びに来てください」と呼びかけた。【野見山拓樹】